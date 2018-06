Erster Arbeitstag: Drei fiese Jobstarts, die niemand erleben will

Der erste Arbeitstag im neuen Job ist für alle aufregend - schließlich weiß man nie, was einen erwartet. Doch was manche hier erleben, ist wirklich kaum zu glauben.

Wer an seinem ersten Arbeitstag vom neuen Team herzlich empfangen wird, kann sich glücklich schätzen. Denn in vielen Unternehmen sind die "Neuen" erst einmal Nebensache - oder müssen skurrile Aufgaben übernehmen.

Der Spiegel hat einige der kuriosesten Geschichten gesammelt, die Leser an ihrem ersten Arbeitstag erlebt haben. Da bleibt einem leider das Lachen im Halse stecken.

1. Insider-Wissen

"In meiner ersten Woche war mein komplettes Team im Urlaub. Für mich hatte man vorsorglich den Unternehmensbericht vom letzten Jahr ausgedruckt, damit ich mich "schon mal einlesen kann". Zudem sollte ich das Büro von meinem Chef aufräumen. Überall stapelten sich die Akten (teils vertraulich) aus den letzten fünf Jahren. Bis ich fertig war, waren die Kollegen aus dem Urlaub zurück. Und ich hatte erstaunliches Insider-Wissen über das Unternehmen." Tristan

2. Herzlicher Empfang

"An meinem ersten Tag als Zivildienstleistender war ich voller Enthusiasmus. Der Pflegedienstleiter führte mich auf die Station und stellte mich kurz vor. Die Stationsleitung reagierte mit den Worten: "Man muss ja wohl nehmen, was kommt." Damit war ich gemeint. R.S.

3. Die Praktikantin

"Als Anfang des Jahres der Sturm 'Friederike' über Deutschland zog, stellte die Bahn den Verkehr ein. Ich hatte keine Ahnung, wie ich von meinem schulbegleitenden Jahrespraktikum als Mediengestalterin nach Hause kommen sollte. Ich stand mit einem Kollegen im Pausenraum und überlegte, was wir tun könnten. Da kam der Chef (mindestens 50 Jahre alt) herein und bot mir an, mit ihm in der Firma zu übernachten. Gleich gefolgt von Kommentaren über mein tolles Aussehen. Glücklicherweise konnte mich der Vater einer Freundin nach Hause bringen, der ganz in der Nähe wohnte." Schülerin, 17 Jahre

Von Andrea Stettner