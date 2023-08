200 Euro Energiepauschale nicht verschenken – wichtige Frist für Studenten läuft bald aus

Von: Anne Hund

Rund 3,5 Millionen Studenten und Fachschüler haben Anspruch auf die Energiepauschale von 200 Euro. Längst nicht alle haben bislang einen Antrag gestellt.

Einen Monat vor Antragsschluss haben gut 2,7 Millionen Studenten und Fachschüler die im Frühjahr 2023 auf den Weg gebrachte Energiepreispauschale bekommen. Das geht aus der von Bund und Ländern betriebenen Seite Einmalzahlung200.de hervor, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa, Stand: 30. August) berichtete. Wichtig zu wissen: Das Geld kann nur noch bis Ende September beantragt werden.

200 Euro Energiepauschale für Studenten – Antragsfrist beachten

Ausgegangen wurde beim Start der Hilfsleistung von rund 3,5 Millionen Anspruchsberechtigten an Hochschulen, Fachhochschulen und Fachschulen, wie dpa berichtet hatte. Studenten und Fachschüler, die einen Anspruch haben, haben also nicht mehr viel Zeit, die Energiepauschale von 200 Euro zu beantragen.

Für zahlreiche Studenten gibt es die Energiepauschale in Höhe von 200 Euro. (Archivbild) © Uwe Anspach/dpa

Energiepauschale von 200 Euro für Studenten – wer hat einen Anspruch?

Beantragen können die Zahlung laut dpa Studenten und Fachschüler, die zum Stichtag 1. Dezember 2022 an einer Hochschule eingeschrieben oder in einer Fachschulausbildung waren. Voraussetzung sei ein Wohnsitz oder „gewöhnlicher Aufenthalt“ in Deutschland, wie die Nachrichtenagentur ebenfalls berichtet hatte.

Wie lässt sich das Geld beantragen?

Die Studenten könnten die 200 Euro in wenigen Schritten beantragen, wie dpa zum Start im März geschildert hatte: Sie erhalten von ihrer Hochschule einen Zugangscode, danach müssen sie sich über die dafür eingerichtete Onlineplattform Einmalzahlung200.de anmelden und den Antrag ausfüllen.

Energiepauschale für Studenten muss nicht versteuert werden

Gut zu wissen: Die Energiepreispauschale in Höhe von 200 Euro für Studenten und Fachschüler soll weder besteuert noch bei etwaigen Sozialleistungen angerechnet werden. Die 200 Euro sollen die gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreise für die Betroffenen zumindest abfedern.