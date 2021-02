Sind Sie emotional intelligent? Diese fünf Anzeichen deuten auf einen hohen EQ hin

Im Beruf gewinnt die emotionale Intelligenz immer mehr an Bedeutung. Welche Anzeichen auf einen hohen EQ hindeuten und welche Vorteile sie bringt.

Um im Leben erfolgreich zu sein, braucht es nicht nur Intelligenz. Gerade wer beruflich durchstarten will, muss auch eine gehörige Portion an emotionaler Intelligenz* mitbringen. Darin ist sich die Wissenschaft einig. Doch was heißt emotional intelligent überhaupt – und woran erkenne ich, ob ich selbst einen hohen EQ besitze?

Definition: Emotionale Intelligenz – was ist das?

Der Begriff Emotionale Intelligenz (EQ) wurde von den US-Psychologen John D. Mayer und Peter Salovey im Jahr 1990 eingeführt. Er beschreibt die Fähigkeit eines Menschen, eigene und fremde Gefühle richtig wahrzunehmen, sie zu verstehen und zu beeinflussen.

Wem diese Eigenschaften fehlen, der kann noch so gut in seinem Fachbereich sein – im Job wird er irgendwann an seine Grenzen gelangen. Etwa, weil er Chefs und Kollegen ständig vor den Kopf stößt, oder als Sales Manager die Bedürfnisse seiner Kunden nicht versteht.

Anzeichen für emotionale Intelligenz

Doch wie erkennen wir, ob wir selbst emotional intelligent sind? Der Amerikaner Justin Bariso berät Unternehmen auf dem Gebiet der emotionalen Intelligenz. In einem Beitrag des Inc.-Magazins verrät er, welche Anzeichen auf einen hohen EQ hindeuten. Hier sind die wichtigsten fünf:

Sie denken über Ihre Gefühle nach: Sie stellen sich Fragen wie: „Warum fühle ich mich so?“ und „Was hat mich (oder jemanden anderen) veranlasst, das zu sagen oder zu tun?“ Wer seine eigenen Gefühle und die der anderen reflektiert, beweist damit seine emotionale Intelligenz. Sie können mit Kritik umgehen: Niemand mag es, kritisiert zu werden, und oft ist sie auch überzogen. Doch in jeder Kritik steckt zumindest ein Fünkchen Wahrheit. Menschen mit einem hohen EQ nehmen sie an und lernen daraus. Sie fragen andere nach ihrer Perspektive: Emotional intelligente Menschen verstehen, dass sich die Wahrnehmung anderer oft von der eigenen unterscheidet. Dabei gibt es keine richtige oder falsche Perspektive. Sie können sich entschuldigen – aber auch vergeben: Fehler einzugestehen und sich dafür zu entschuldigen zeugt von Demut und Authentizität. Aber auch anderen zu vergeben, weist auf einen hohen EQ hin. Sie können aufrichtig loben: In dem emotional intelligente Menschen konsequent das Gute in ihrem Gegenüber hervorheben, stärken sie die Zusammenarbeit.

