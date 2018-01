Mit dieser Begrüßung wird Ihre E-Mail öfter beantwortet

Karriere-Experten haben mehr als 300.000 E-Mails analysiert und herausgefunden, welche Anrede wir nutzen sollten, um auch wirklich eine Antwort zu erhalten.

Sie haben schon wieder keine Antwort auf Ihre E-Mail bekommen - obwohl Sie ewig an der richtigen Formulierung geschraubt haben? Ein Grund könnte die "falsche" Begrüßung am Anfang der E-Mail sein. Das behauptet zumindest ein Online-Portal.

Die Experten von "Boomerang", einem amerikanischen Portal, das Tipps rund ums E-Mail schreiben anbietet, haben für eine Studie mehr als 300.000 englischsprachige E-Mails analysiert, die Nutzer in Online-Foren veröffentlicht haben. Die E-Mails mit der höchsten Antwortquote wiesen allesamt ähnliche Grußformeln am Anfang der E-Mail auf. Diese waren:

Welche Anrede in E-Mails hat die höchste Antwortrate?



Anrede Antwortrate Hey 64 % Hallo 63,6 % Hi 62,7 % Greetings ("Guten Tag") 57,2 % Dear ("Liebe/r") 56,5 % Gesamt E-Mails 47,5 %





E-Mails: Informelle Anrede schneidet am besten ab

Bei der Analyse fällt auf, dass die informellen Anreden ("Hey", "Hallo", "Hi") deutlich besser abschneiden als die formellen Begrüßungen ("Greetings", "Dear"). Deshalb sollten Sie jedoch keinesfalls jede E-Mail mit "Hi" beginnen, wie auch Boomerang-Autor Brendan Greenley empfielt:

"Behalten Sie im Hinterkopf, dass die Daten, die wir analysiert haben, womöglich nicht repräsentativ für alle E-Mails im Allgemeinen sind. Online-Communitys neigen dazu, informeller zu sein, also könnten die Grußformeln und Antwortraten in einem formelleren Umfeld anders ausfallen." Hinzu kommt: Die Auswertung bezieht sich lediglich auf englischsprachige E-Mails, in denen Anreden weit häufiger umgangssprachlich ausfallen als hierzulande.

Doch unter Geschäftspartnern, mit denen Sie ein lockeres Verhältnis pflegen, ist auch in Deutschland ein "Hallo" durchaus angebracht.

Von Andrea Stettner