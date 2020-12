Tesla: Dieser Spruch von Elon Musk zeigt, was Unternehmer falsch machen – und deshalb der Erfolg ausbleibt

Tech-Ikone Elon Musk hat Tesla und SpaceX an die Spitze des Erfolgs geführt. Jetzt enthüllte er einen Ratschlag, der CEOs auf der ganzen Welt hellhörig machen dürfte.

Tesla-Chef Elon Musk* sorgt mit seiner neuen Gigafactory in Grünheide bei Berlin derzeit für jede Menge Aufmerksamkeit. Nicht nur die umstrittenen Rodungsarbeiten auf dem Firmengelände sorgen dabei immer wieder für Schlagzeilen. Auch die neu entstehenden Arbeitsplätze rücken bei Arbeitnehmern aus ganz Deutschland zunehmend in den Fokus. Schließlich sollen hier langfristig bis zu 40.000 Mitarbeiter einen Job finden – vom Lackierer bis zum IT-Profi. Die ersten Bewerbungsrunden laufen bereits. Jetzt hat der erfolgreiche Firmenchef einen wertvollen Tipp für alle CEOs parat.

Elon Musks Tipp: Kritikern gut zuhören

Wie Elon Musk kürzlich auf dem CEO-Summit des Wall Street Journals verriet, sollten Firmenchefs vor allem einen Ratschlag beherzigen, wenn sie mit ihrem Unternehmen durchstarten wollen: Gut zuhören – vor allem den Kritikern. Denn nur so seien sie in der Lage, ein wirklich tolle Produkt zu entwickeln, berichtet der TV Sender CNBC. Sein eindringlicher Rat an alle Firmen-Chefs: „Tretet einen Schritt zurück und fragt euch: ,Ist unser Produkt so fantastisch, wie es sein könnte?“ Doch genau daran scheitern viele CEOs, weil Sie sich zu sehr auf das Endergebnis, statt auf den Weg dorthin fokussieren, so Musk.

Um sich voll und ganz dem Produkt zu widmen, empfiehlt der Tesla-Chef, weniger Zeit mit Meetings, PowerPoint-Präsentationen und Finanzen zu verbringen. Stattdessen sollten sich seine CEO-Kollegen viel öfter in der Fabrik aufhalten und den Kunden mehr Zeit widmen. Über das Ergebnis dürften sich vor allem die Endverbraucher freuen.(as) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Zentral-Redaktionsnetzwerks.

