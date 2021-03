Tesla-Chef Elon Musk verpasst sich einen neuen Job-Titel – was steckt dahinter?

Elon Musk hat sich in seiner Funktion als Tesla-Chef einen neuen Jobtitel zugelegt – und nennt sich fortan „Technoking of Tesla“. War ihm CEO zu langweilig?

Von Elon Musk* sind wir ja schon einiges an verrückten Ideen gewohnt. Schon für seinen jüngsten Sohn hat der erfolgreiche Unternehmer den ungewöhnlichen Namen X Æ A-12 (sprich: „X-Ash-A-Twelve“) ausgesucht, und damit für Rätselraten bei seinen Fans gesorgt. Jetzt hat sich der Tesla-Boss selbst einen neuen, ungewöhnlichen Jobtitel verpasst.

Kein CEO mehr: Elon Musk nennt sich nun offiziell „Technoking of Tesla“

Statt CEO nennt sich der Visionär nun offiziell „Technoking of Tesla“. Diesen Titel hat er sich offiziell bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC eintragen lassen und ist ab sofort, mit Wirkung zum 15. März 2021, gültig. Doch damit nicht genug: Auch seinem Finanzchef Zach Kirkhorn, CFO bei Tesla, spendierte er eine neue Jobbezeichnung: Er darf sich fortan „Master of Coin“ nennen. Ihre Funktionen als Chief Executive Officer und Chief Financial Officer behalten die beiden natürlich weiterhin.

Warum trägt Elon Musk einen neuen Jobtitel?

Wozu das Ganze? Über die Gründe für den Namenswechsel schweigt sich Musk bislang aus. Auch der Mitteilung der Börsenaufsichtsbehörde kann man dazu nichts entnehmen. Dass Elon Musk ein Faible für Techno hegt, lässt er immer wieder durchblitzen. In der neuen Gigafactory Berlin-Brandenburg soll er sogar einen Technoclub planen.

Und „Master of Coin“? Damit spielt Musk wohl auf Teslas Investition in die Kryptowährung Bitcoin an. Auch ein Verweis auf die Serie „Game of Thrones“ ist wahrscheinlich – hier darf sich der Schatzmeister des Königs „Master of Coin“ nennen. (as) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

