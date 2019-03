Ekel-Alarm: Das sind die fünf dreckigsten Dinge im Büro

Wo lauern die meisten Keime im Büro? Ist es die Toilette, die Maus oder vielleicht doch der Kühlschrank? Weder noch.

Wer bei ekligen Zuständen im Büro an die Toilette denkt, hat sicher oftmals recht. Trotzdem lauern die meisten Keime am Arbeitsplatz an Orten, die aus hygienischer Sicht zunächst völlig harmlos erscheinen.

Video: An diesen fünf Orten lauern die meisten Keime im Büro

Na, kommen Sie darauf, wo wohl die meisten Keime lauern? Im Video sehen Sie die fünf dreckigsten Dinge im Büro:

Lesen Sie auch: Bürokaffee: Um diese Uhrzeit sollten Sie ihn auf keinen Fall trinken.

Wollen Sie über aktuelle Karriere-News auf dem Laufenden bleiben? Dann folgen Sie unserer Branchenseite auf dem Karriereportal Xing.

ans