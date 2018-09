Gehalt: Hier verdienen Berufsanfänger nach dem Studium am meisten

Die Einstiegsgehälter von Hochschulabsolventen können sich in der Regel sehen lassen - dennoch gibt es große Unterschiede, wie eine Studie zeigt.

Wer schon beim Einstieg in den Beruf gut verdienen will, der sollte am besten auf einen Masterabschluss im Ingenieurwesen setzen und anschließend in der Chemie-Branche arbeiten. Das hat eine große Studie der Jobbörse Stepstone ergeben.

Einstiegsgehalt: Master bringt rund 14 Prozent mehr Lohn

Für seinen aktuellen Gehaltsreport wertete das Job-Portal mehr als 200.000 Gehaltsdaten von Fachkräften aus. Dabei kam heraus: Zum Einstieg verdienen Absolventen im Durchschnitt 44.310 Euro brutto im Jahr.

Doch der Studienabschluss hat einen großen Einfluss darauf, wie hoch das Einstiegsgehalt tatsächlich ausfällt. Während Bachelor-Absolventen sich laut der Studie mit einem Einstiegsgehalt von 40.553 Euro "begnügen" müssen, kommen Master-Absolventen schon auf 46.199 Euro im Jahr. Demnach bringt ein Masterabschluss durchschnittlich satte 14 Prozent mehr Gehalt.

Am meisten lohnt sich ein Masterabschluss für Studentinnen und Studenten der Fachrichtungen Bildung und Soziales sowie Design, Gestaltung und Architektur (beide rund 16 Prozent mehr Gehalt). Am wenigsten macht sich ein Master bei Ingenieuren bemerkbar: Mit Master verdienen diese nur sieben Prozent mehr als mit Bachelor.

Einstiegsgehälter nach Berufen

Am meisten Einfluss auf das Einstiegsgehalt hat aber natürlich der gewählte Beruf: Ingenieure und IT-Fachkräfte sind im Wirtschaftsstandort Deutschland gefragt wie nie. Und das macht sich auch auf dem Konto bemerkbar: Mit diesem Beruf und einem Masterabschluss dürfen Sie sich auf ein Einstiegsgehalt von rund 49.000 Euro (Ingenieure) bzw. 47.000 Euro (IT) freuen.

Anders sieht es im sozialen Bereich und bei der Bildung aus. Hier trifft es gerade Bachelor-Absolventen besonders hart - sie steigen laut der Studie mit einem Gehalt von lediglich 33.000 Euro ein.

Beruf mit Bachelorabschluss mit Masterabschluss Differenz Ingenieure 45.484 Euro 48.930 Euro +7 % IT 42.992 Euro 46.845 Euro +8 % Einkauf, Materialwirtschaft und Logistik 42.527 Euro 48.033 Euro +11 % Finanzen 41.437 Euro 47.055 Euro +12 % Vertrieb und Verkauf 41.053 Euro 47.821 Euro +14 % Personal 39.095 Euro 43.566 Euro +10 % Naturwissenschaftliche Forschung und Labor 37.477 Euro 43.921 Euro +15 % Marketing und Kommunikation 36.203 Euro 42.010 Euro +14 % Administration und Sekretariat 35.324 Euro 41.118 Euro +14 % Design, Gestaltung und Architektur 33.406 Euro 39.818 Euro +16 % Bildung und Soziales 32.794 Euro 39.188 Euro +16 %

Quelle: Stepstone Gehaltsreport 2018 für Absolventen

Einstiegsgehalt: In diesen Branchen verdienen Berufsanfänger am meisten

Unter den Einstiegsgehältern gibt es allerdings auch je nach Branche große Unterschiede. So verdienen Berufseinsteiger in der Chemie- und Erdölverarbeitenden Industrie schon in den ersten beiden Berufsjahren ein Jahresgehalt von rund 52.000 Euro - ein Fünftel mehr als der Durchschnitt.

Branchen Jahresgehalt brutto Chemie- und Erdölverarbeitende Industrie 51.729 Euro Banken 51.382 Euro Automotive / Fahrzeugbau /-zulieferer 51.089 Euro Elektrotechnik, Feinmechanik und Optik 48.710 Euro Pharmaindustrie 48.644 Euro Metallindustrie 48.333 Euro Luft- und Raumfahrt 48.182 Euro Maschinen- und Anlagenbau 47.525 Euro Versicherungen 47.279 Euro Unternehmensberatung, Wirtschaftsprüfung, Recht 46.997 Euro Medizintechnik 45.823 Euro Energie- und Wasserversorgung und Entsorgung 45.452 Euro Konsumgüter/ Gebrauchsgüter 45.087 Euro Finanzdienstleister 44.785 Euro Telekommunikation 44.352 Euro

Quelle: Stepstone Gehaltsreport 2018 für Absolventen

Von Andrea Stettner