Einstiegsgehalt: In diesen Berufen und Branchen verdienen Sie nach dem Studium am meisten Geld

Trotz Corona: Die Einstiegsgehälter von Absolventen des Jahrgangs 2020/21 können sich sehen lassen. Dennoch gibt es große Unterschiede, wie eine Studie zeigt.

Wer schon beim Einstieg in den Beruf gut verdienen will, der sollte am besten Medizin studieren* oder auf einen Masterabschluss im Wirtschaftsingenieurwesen setzen. Das hat eine große Studie der Jobbörse Stepstone ergeben.

Einstiegsgehalt: Master-Abschluss bringt mehr Lohn

Für seinen aktuellen Gehaltsreport wertete das Job-Portal mehr als 13.000 Gehaltsdaten von Berufseinsteigern aus. Dabei kam heraus: Zum Einstieg verdienen Absolventen im Durchschnitt 45.400 Euro brutto im Jahr.

Doch der Studienabschluss hat einen großen Einfluss darauf, wie hoch das Einstiegsgehalt tatsächlich ausfällt. So steigen Master-Absolventen laut der Studie mit mit rund 5.200 Euro pro Jahr mehr ein als Absolventen mit Bachelor-Abschluss. Ein Masterstudiengang dauert in der Regel ein bis zwei Jahre. Studierende haben dadurch die Möglichkeit, sich zusätzlich zu spezialisieren.

Auch interessant: Gehalt und Lohn - Was ist eigentlich der Unterschied?

Einstiegsgehälter nach Berufen

Am meisten Einfluss auf das Einstiegsgehalt hat aber natürlich der gewählte Beruf: Mediziner und Zahnmediziner verdienen jährlich 59.500 Euro brutto. Auf Platz zwei folgen Wirtschaftsingenieure (52.800 Euro), die als Allrounder gelten und deshalb besonders gefragt sind.

Auch Ingenieure und IT-Fachkräfte sind im Wirtschaftsstandort Deutschland besonders gefragt. Und das macht sich auch auf dem Konto bemerkbar: Mit diesem Beruf und einem Masterabschluss dürfen Sie sich auf ein Einstiegsgehalt von rund 50.800 Euro (Ingenieure) bzw. 51.000 Euro (IT) freuen.

Beruf mit Bachelorabschluss mit Masterabschluss Medizin (und Zahnmedizin) 59.486 Euro Wirtschaftsingenieurwesen 47.073 Euro 52.832 Euro Ingenieurwissenschaften 46.291 Euro 50.774 Euro IT (Informatik) 45.709 Euro 50.978 Euro Wirtschaftsinformatik 45.691 Euro 50.905 Euro Wirtschaftswissenschaften 41.517 Euro 46.931 Euro Rechtswissenschaften 46.931 Euro Naturwissenschaften (Biologie, Chemie, Pharmazie, Physik) 40.364 Euro 43.745 Euro

Quelle: Stepstone Gehaltsreport für Absolventen 2020/2021

Einstiegsgehalt: In diesen Branchen verdienen Berufsanfänger am meisten

Unter den Einstiegsgehältern gibt es allerdings auch je nach Branche große Unterschiede. So verdienen Berufseinsteiger im Fahrzeugbau und bei den Zulieferern schon in den ersten beiden Berufsjahren ein Jahresgehalt von rund 52.000 Euro - 38 Prozent mehr als der Durchschnitt.

Branchen Jahresgehalt brutto Fahrzeugbau/-zulieferer 51.664 Euro Luft- und Raumfahrt 51.132 Euro Chemie- und Erdölverarbeitende Industrie 49.873 Euro Banken 49.827 Euro Pharmaindustrie 49.794 Euro Maschinen- und Anlagenbau 49.146 Euro Unternehmensberatung, Wirtschaftsprüfung, Recht 48.934 Euro Elektrotechnik, Feinmechanik & Optik 48.724 Euro Metallindustrie 48.337 Euro Medizintechnik 48.286 Euro

Quelle: Stepstone Gehaltsreport für Absolventen 2020/2021

Das könnte Sie auch interessieren

Wissen Sie, welches die besten Universitäten und Fachhochschulen Deutschlands sind? Hier finden Sie das aktuelle Hochschulranking. In welchen Berufen Sie in Deutschland am meisten verdienen, erfahren Sie hier. (as) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Zentral-Redaktionsnetzwerks.

Wollen Sie über aktuelle Karriere-News auf dem Laufenden bleiben? Dann folgen Sie unserer Branchenseite auf dem Karriereportal Xing.