Deutung von Psychologen: So viel verrät Ihr E-Mail-Postfach über Ihre Persönlichkeit

Löschen Sie gelesene Mails so schnell wie möglich? Oder wandern sie erst in den Papierkorb, wenn es nicht mehr anders geht? Wie Psychologen unser E-Mail-Verhalten deuten.

Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, wie Sie mit Ihren E-Mails privat oder in der Arbeit* umgehen? Dann haben Sie sich vielleicht schon einmal selbst dabei ertappt, wie Sie E-Mails, die Sie nicht mehr brauchen, trotzdem lieber noch ein Weilchen aufheben. Für den Fall, dass Sie später gern noch einmal darauf zurückgreifen.

Oder aber Sie sind eher der Typ, der seine Mails, nachdem er sie zügig beantwortet hat, tatsächlich löscht beziehungsweise Sie in einen Archivordner schiebt, der regelmäßig geleert wird. Somit ist Ihr Postfach niemals (zu) voll. Mit dem Risiko, dass im schlimmsten Fall die ein oder andere Info verloren geht, die Sie am Ende eventuell ja doch noch gebrauchen könnten.

E-Mail-Postfach regelmäßig aufräumen - eine Frage der Einstellung?

Spätestens bei den nicht gelesenen Mails kommt die Psychologie ins Spiel. So sorgen ungelesene E-Mails allein im privaten Posteingang bei vielen Menschen für Stress, wie eine 2015 bekanntgewordene Umfrage unter mehr als 1.100 Menschen ab 18 Jahren dem Meinungsforschungsinstitut YouGov zufolge ergab. Demnach versuchten zwar 86 Prozent der Befragten, die Zahl der ungelesenen Nachrichten in ihrem Postfach auf Null zu bekommen. Auffällig war jedoch: Während zehn neue E-Mails die meisten Befragten eher nicht oder gar nicht aus der Ruhe brächten (79 Prozent), gaben 761 Umfrage-Teilnehmer an, dass sie sich durch 1.000 ungelesene E-Mails etwas oder sehr gestresst fühlen.

Manche Psychologen gehen noch einen Schritt weiter und ziehen Rückschlüsse vom E-Mail-Verhalten auf bestimmte persönliche Eigenschaften. Der Business Insider, der sich mit dem Thema genauer beschäftigt hat, zitiert dazu verschiedene Experten. Unter anderem den Psychologen Larry Rosen und Autor von „iDisorder: Understanding Our Obsession With Technology and Overcoming its Hold on Us“. „Ein großer, explodierender Posteingang löst stressbasierte Neurotransmitter wie Kortisol aus, die ihn nervös machen“, zitiert der „Business Insider“ den Autor. Ein übersichtliches Postfach reduziere diese Nervosität zumindest temporär. Rosen zufolge hänge die Strategie im Umgang mit E-Mails von dem Verlangen nach Kontrolle ab. So könnten „Sortierer“ oder „Löscher" von E-Mails, indem sie sich an ein E-Mail-Aufräumsystem halten, ihr konstantes Verlange nach Ordnung erfüllen, so vereinfacht gesagt die These.

Jede E-Mail aufbewahren - ein Zeichen für Perfektionismus?

Wie steht es mit dem Typ des „Aufbewahrers“ von E-Mails, der durchaus ein paar nicht gelesene E-Mails in seinem Postfach liegen hat und gelesene Nachrichten nur selten löscht? An dieser Stelle lässt der Business Insider die Direktorin des „Media Psychology Research Center“, Pamela Rutledge, zu Wort kommen, die verschiedene potenzielle Erklärungen für so ein Verhalten habe. Perfektionismus zum Beispiel: „Perfektionisten behalten gelesene E-Mails mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass sie [irgendwann] darauf zurückkommen werden“, wird die Expertin in dem Beitrag zitiert.

Und der „Ignorierer“, der seine E-Mails wiederum nicht (zwingend) liest und nicht löscht? Hierzu zitiert der Business Insider den Autor Ron Friedman („The Best Place to Work: The Art and Science of Creating an Extraordinary Workplace“). Auch, wenn Friedman davor warne, „basierend auf E-Mail-Angewohnheiten allgemeine Schlussfolgerungen über die Persönlichkeit und den psychischen Zustand zu ziehen“, habe er ein paar mögliche Erklärungen für so ein Verhalten: Es könnte entweder bedeuten, dass man (von den E-Mails) „überwältigt“ sei, so eine mögliche Deutung. Oder aber es sei ein Zeichen von Intelligenz. Weil man quasi erkennt, dass man selbst keinen Fortschritt macht, indem man die E-Mails anderer Leute überwacht und organisiert.

Prioritäten setzen: Welche Aufgaben im Job stehen an erster Stelle?

Mal davon abgesehen, was Psychologen sagen: Im Einzelfall - und je nach Job - muss natürlich jeder selbst entscheiden, wie dringlich es ist, die E-Mails jetzt sofort oder erst im Lauf des Tages zu bearbeiten - und eine andere Aufgabe vorzuziehen. Die Experten von „Karrierbibel.de“ haben einen grundsätzlichen Rat: „Im besten Fall nutzen Sie die ersten Stunden des Tages, um die Aufgaben mit der höchsten Priorität zu bearbeiten. Beginnen Sie hingegen mit Ihren Mails, fehlt an anderer Stelle die Zeit.“ Auf eine wichtige E-Mail, die eine schnelle Antwort erfordert, sollte man deshalb natürlich trotzdem schnell reagieren.

Job-Experten raten: Bei E-Mails für Ordnung sorgen

Gleichzeitig raten die Job-Experten, bei den E-Mails für Ordnung zu sorgen. „Wenn Sie täglich mit vielen Mails zu tun haben, sollten Sie sich unbedingt eine geeignete Ablagestruktur für Ihr E-Mail-Management überlegen“, heißt es dazu auf „Karrierbibel.de“. Dafür brauche es „verschiedene Ordner in Ihrem Postfach“ - etwa für bestimmte Projekte oder Aufgaben, die Sie noch erledigen müssen oder bei denen Sie auf eine Rückmeldung warten. Der Effekt sei: „Wenn Sie Ihre E-Mails in die entsprechenden Ordner kopiert und umgeleitet haben, bleiben Sie am Ende tatsächlich mit einem leeren Posteingang zurück.“

Was das Löschen betrifft, haben die Experten zum Beispiel diesen Rat: „Was wirklich von Relevanz ist, sollten Sie in einem E-Mail Archiv speichern. Alles andere kann gelöscht werden, anstatt es über Monate oder gar Jahre aufzuheben.“ (ahu) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Zentral-Redaktionsnetzwerks.

