Diese 10 Wörter schreiben die meisten Menschen falsch – Sie auch? Duden-Quiz, Folge 6

Der Duden, Mutter aller Wörterbücher, hat besonders knifflige Wörter als „rechtschreiblich schwierig“ eingeordnet. Schreiben Sie diese Wörter auch falsch? Machen Sie den Test!

Ob in der Schule, im Job oder bei der Bewerbung: Die deutsche Rechtschreibung müssen alle beherrschen. Fehler in E-Mails*, Bewerbungsunterlagen & Co. schleichen sich besonders gerne ein, wenn wir es eilig haben oder wir von Kollegen oder anderen Zeitgenossen abgelenkt werden. Diese banalen Tippfehler hinterlassen einen schlechten Eindruck und können leicht vermieden werden, wenn man sich ordentlich konzentriert.

Duden-Liste mit „rechtschreiblich schwierigen“ Wörtern

Doch oft scheitert unsere Rechtschreibung nicht an der Konzentration: Manche Wörter haben es einfach in sich! Das hat auch der Duden (werblicher Link) erkannt und eine Liste diverser Wörter und Wortverbindungen erstellt, die ganz offiziell „rechtschreiblich schwierig“ sind. Bei diesen Wörtern schleicht sich der Fehlerteufel besonders gerne ein, oder sie werden auf der Internet-Seite des Dudens häufig nachgeschlagen. Kommt Ihnen das bekannt vor?

Bestehen Sie den Rechtschreib-Test?

Testen Sie Ihre Rechtschreib-Kenntnisse mit unserem Duden-Quiz, Folge 6:

