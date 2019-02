Duden-Quiz, Folge 3: Diese Wörter schreiben fast alle falsch - Sie auch?

Ein Blick in den Duden kann nie schaden, wenn es um die richtige Rechtschreibung geht.

Kaum eine E-Mail kommt ohne Rechtschreibfehler daher - und das trotz entsprechender Programme. Wie steht es um Ihre Rechtschreib-Kenntnisse? Machen Sie den Test!

Egal, ob bei der Bewerbung oder in geschäftlichen E-Mails: Rechtschreibfehler können ganz schön peinlich werden. Ohne Rechtschreib-Programme wären viele von uns aufgeschmissen. Doch selbst die beste Spezial-Software kommt bei den Tücken der deutschen Sprache ins Rudern.

Die deutsche Rechtschreibung: Testen Sie Ihr Wissen!

In Sachen Rechtschreibung können wir uns also nur auf unser antrainiertes Wissen verlassen. Dabei hat unser Gehirn jedoch immer wieder mit fiesen Fallstricken zu kämpfen, wie selbst der Duden anerkennen muss. Das wohl bekannteste deutsche Nachschlagewerk stuft so manche harte Nuss sogar als "rechtschreiblich schwierig" ein - und sammelt die schwierigsten Wörter auf einer eigenen Liste.

Wie gut ist es um Ihre Rechtschreibkenntnisse bestellt? Testen Sie Ihr Wissen mit unserem Quiz - viel Erfolg!

Video: Rechtschreibtest - Deutsche Sprache, schwere Sprache?

