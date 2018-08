Drei alltägliche Fehler, die uns im Job krank machen

Arbeit bedeutet oft Stress, sowohl für die Psyche als auch für den Körper. Welche Fehler wir immer wieder zulassen, obwohl sie uns krank machen, lesen Sie hier.

Lange Arbeitszeiten, hoher Termindruck, exzellente Leistungen - im Job wird uns viel abverlangt. Chefs setzen ihre Mitarbeiter oft enorm unter Druck. Und das nicht nur zu Zeiten, wenn die Auftragslage brummt, sondern jeden Tag aufs Neue.

Dieser Druck nagt an unserer Gesundheit. Doch auch andere Dinge machen uns im Job krank - obwohl wir sie ändern könnten. Die Plattform online-marketing.de hat einige Faktoren gesammelt, die uns immer wieder krank machen. Sie stammen von Nicole Fallon Taylor, Expertin für Medien, Kultur und Kommunikation.

1. E-Mails fördern Stress und Angststörungen

Viele Mitarbeiter denken, sie müssten E-Mails sofort beantworten und schauen minütlich in ihr Postfach. Doch diese ständige Bereitschaft versetzt den Körper in einen ständigen Stresszustand - und bildet die Basis für eine klassische Angststörung. Checken Sie Ihre E-Mails deshalb lieber nur zwei oder dreimal am Tag und erledigen Sie zwischendurch andere Aufgaben.

3. Zu lange Arbeitswege

Amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden, dass bereits ein Arbeitsweg von 20 Minuten das Burnout-Risiko steigert. Ab 35 Minuten Anfahrt soll es noch schlimmer werden. Wer lange Pendelstrecken auf sich nimmt, gefährdet also seine Gesundheit. Das sollten Sie bei der Jobsuche bedenken und lieber eine Stelle in der Nähe antreten.

3. Weitermachen, obwohl man den Job hasst

In vielen Städten Deutschlands sind Menschen froh, überhaupt einen Job zu haben, denn die Arbeitslosigkeit ist oft hoch. Doch auch in den besser gestellten Regionen bleiben viele Berufstätige in ihrem Job, auch wenn er ihnen nicht gut tut.

Wenn Sie Ihren Job hassen und jeden Morgen mit einem schlechten Gefühl zur Arbeit gehen, sollten Sie besser kündigen. Suchen Sie sich lieber einen Job, mit dem Sie sich wirklich identifizieren. Ihre Gesundheit wird es Ihnen danken.

Lesen Sie auch: Diese acht Berufe machen depressiv.

Von Andrea Stettner