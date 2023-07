Eltern am Arbeitsplatz diskriminiert? Laut Studie trifft das auf 35 Prozent der Eltern zu

Von: Carina Blumenroth

Kind und Karriere unter einen Hut zu bekommen – das fordert viele Eltern. Über ein Drittel wurden schon einmal wegen der Kinder diskriminiert. Welche drei Sachen die Elternzeit beeinflussen.

Für viele Menschen gehören Kinder zu einem erfüllten Leben mit dazu. Wenn man sich dafür entscheidet, eine Familie zu gründen, kommen unweigerlich Fragen zur Karriere und zum Lebensunterhalt auf. In der Regel stecken Frauen jobtechnisch zurück. Eine Erhebung von den Portalen OMR und Appinio hat kürzlich ergeben – einige Mütter und Väter wurden schon mal am Arbeitsplatz diskriminiert.

Diskriminierung von Eltern im Job

Kind und Karriere? Manche Eltern werden am Arbeitsplatz diskriminiert. © Maskot/Imago

Befragt wurden 1.000 Menschen, rund 35 Prozent haben angegeben, dass sie aufgrund der Elternschaft diskriminiert worden sind. Frauen ist dies vermehrt passiert. Ebenso lässt sich aus der Befragung ableiten, dass besonders Menschen mit mehr als vier Kindern diese Erfahrung machen:

Diskriminierung erfahren keine Diskriminierung ein Kind 31 Prozent 65 Prozent zwei Kinder 34 Prozent 63 Prozent drei Kinder 47 Prozent 47 Prozent vier und mehr Kinder 74 Prozent 26 Prozent

Wenn Väter Elternzeit nehmen, kann davon auch die Karriere der Mütter beeinflusst werden – welche Chancen sich bieten.

Höherer Verdienst entscheidend: Oft bleiben Frauen daheim

In vielen Fällen ist es so, dass Männer mehr Geld mit nach Hause bringen. Dann entscheidet sich die Familie für die ‚klassische‘ Rollenverteilung. Das liege daran, dass Frauen in den gleichen Tätigkeitsfeldern wie Männer weniger verdienen oder dass sie in Berufen arbeiten, die einen geringeren Verdienst haben. Zahlen zu beiden Optionen werden im sogenannten Gender-Pay-Gap erfasst.

Allerdings hören die Herausforderungen da nicht auf. Sandra Runge ist Arbeitsrechtlerin, sie hat der Süddeutschen Zeitung gesagt, dass Betroffene nach der Elternzeit besonders geschützt werden sollten. „Der Sonderkündigungsschutz soll ja jetzt auf die Phase nach der Elternzeit ausgeweitet werden. Wie lange, ist noch unklar. Aber es ist wichtig, dass diese hochsensible Phase besser abgefedert wird“, sagt Runge. Die Erweiterung ist im Koalitionsvertrag der Ampel-Regierung festgelegt. Einen konkreten Beschluss gibt es noch nicht.

Männer seien von diesen Schwierigkeiten seltener betroffen. Da diese der Umfrage von OMR und Appinio zufolge eher keine lange Elternzeit nehmen würden. Dies könne unter anderem am gesellschaftlichen Druck und fehlender Akzeptanz liegen. Ebenso spielen finanzielle Aspekte mit in die Entscheidung rein.

Trotz der Herausforderungen, Probleme und finanziellen Einbußen, geben 59 Prozent der befragten Männer und 43 Prozent der befragen Frauen an, dass sie bei einer erneuten Elternzeit einen längeren Zeitraum nehmen wollen, als beim vergangenen Mal.