Dieses Rätsel lösen Vorschulkinder in zehn Minuten - Erwachsene verzweifeln

Dieses Rätsel treibt Erwachsene seit Jahren in den Wahnsinn - doch Vorschulkinder lösen es scheinbar mühelos. Was steckt dahinter?

Wiedermal ein Rätsel, das zeigt, dass Kinder eben doch manchmal schlauer als Erwachsene sind. Oder schaffen Sie es etwa, dieses Rätsel zu lösen?

Seien wir mal ehrlich: Erwachsene stellen sich bei so manchem Problem ziemlich dämlich an, während Kinder die Lösung ratzfatz auf Lager haben. Dazu gehört auch ein Rätsel, an dem sich Erwachsene schon seit Jahren den Kopf zerbrechen.

So lautet das Rätsel, bei dem fast alle Erwachsenen verzweifeln:

Das Rätsel kursiert bereits seit 2012 durch das Internet, doch seine Faszination ist nach wie vor ungebrochen. Dabei gilt es, hinter das System einer Zahlenreihe zu kommen und die letzte Zahl richtig zu lösen. Blicken Sie durch? Das Rätsel lautet:

"Dieses Problem kann von Vorschulkindern in 5-10 Minuten gelöst werden, von Programmierern in einer Stunde und von Hochschulabsolventen... Nun, finden Sie es selbst heraus!"

8809 = 6

3333 = 0

7111 = 0

5555 = 0

2172 = 0

8193 = 3

6666 = 4

8096 = 5

1111 = 0

7777 = 0

3213 = 0

9999 = 4

7662 = 2

7756 = 1

9313 = 1

6855 = 3

0000 = 4

9881 = 5

2222 = 0

5531 = 0

2581 =?

Und so lautet die Lösung:

Na, knacken Sie das Rätsel und sind somit genauso schlau wie Vorschulkinder? Die richtige Lösung verraten wir Ihnen hier.

Übrigens, viele weitere knifflige Denksportaufgaben finden Sie hier auf unserer Rätsel-Seite.

Weitere Rätsel aus unserer Serie:

Wollen Sie über aktuelle Karriere-News auf dem Laufenden bleiben? Dann folgen Sie unserer Branchenseite auf dem Karriereportal Xing.

as