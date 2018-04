Dieses Rätsel bringt das Internet seit Jahren um den Verstand

Dieses Rätsel eines japanischen Professors beschäftigt bereits seit Jahren das Internet - und sorgt sicher auch bei Ihnen für Kurzweile in der Mittagspause.

Der japanische Psychologieprofessor Akiyoshi Kitaoka sorgt schon seit Jahren mit seinem Rätsel für leidenschaftliche Diskussionen im Netz.

Das Rätsel: Wie viele Punkte sehen Sie?

Das Bild, das er bei Facebook unter der Bezeichnung "Ninio's Extinction Illusion" (dt. "Ninios Auslöschungs-Illusion") gepostet hat, sieht zunächst ganz einfach aus: Es zeigt ein Gitternetz aus grauen Linien auf weißem Grund.

An einigen Stellen tauchen zusätzlich schwarze Punkte auf. Doch genau an dieser Stelle scheiden sich die Geister: Wie viele schwarze Punkte sind es denn nun? Manche wollen nur einen Punkt sehen - andere gar 59. Was denken Sie?

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207806660899237&set=a.2215289656523.118366.1076035621&type=3

Die Lösung:

Die richtige Antwort lautet: zwölf Punkte. Das dürfte viele überraschen, denn das menschliche Auge kann nur vier oder fünf Punkte auf einmal wahrnehmen, wie das Portal brainHQ vermeldet.

Das liege daran, dass unsere Augenrezeptoren von benachbarten Rezeptoren beeinflusst werden. In komplexen, sich wiederholenden Gittern kann ein Rezeptor Probleme damit haben, alle Punkte genau wahrzunehmen, wenn ein benachbarter Rezeptor stimuliert wird. So kommt es zu dieser optischen Täuschung.

Von Andrea Stettner

