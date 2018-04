Um diesen heißbegehrten Job reißen sich die Bewerber

Ab auf die Insel? Ein britisches Urlaubsparadies sucht einen neuen Manager - und hunderte sind begeistert.

Arbeiten, wo andere Urlaub machen - auf einer Insel mit romantischem Schloss? Wenn das schon immer ihr Traum wahr, dann könnte dieses Jobangebot etwas für Sie sein. Die Verwaltung von St Michaels's Mountain, einer Insel vor Cornwalls Küste (Südengland), sucht einen neuen Besucherservice-Manager.

Traumhafter Arbeitsplatz zieht Interesse auf sich

Bewerbern winkt ein Arbeitsweg per Boot, mit einem der schönsten Ausblicke, die Großbritannien zu bieten hat. Auf Wunsch könne der Manager auch auf der Insel wohnen. Der Vollzeitjob wird mit einem Jahresgehalt von 27.000 bis 33.000 Euro entlohnt.

Das Jobangebot hat im Internet bereits für Aufsehen gesorgt: Mehr als 200 User teilten den Beitrag bereits, viele sehen darin ihren absoluten Traumjob.

Das wird von Bewerbern erwartet

Doch gewisse Anforderungen sollten Sie laut der Stellenbeschreibung auf jeden Fall erfüllen: "Wir suchen nach einer praktisch begabten, positiven, lösungsorientierten Persönlichkeit", heißt es auf Facebook. Außerdem sollten Sie schon einmal in gut besuchten Orten gearbeitet haben - schließlich erwartet die Insel jedes Jahr rund 350.000 Besucher. Da sollte der zukünftige Besucher-Manager natürlich einen kühlen Kopf bewahren.

Gute Organisationsfähigkeiten sind dabei ebenso gefragt wie Engagement und eine Leidenschaft für erstklassigen Service - damit "St. Michael's Mount das Juwel in Cornwalls Krone bleibt", wie es auf der Internetseite heißt.

+ Vor der englischen Küste liegt die Insel St. Michael's Mountain, auf der ein echter Traumjob wartet. © Google Maps (Screenshot)

Wäre das was für Sie? Dann heißt es jetzt schnell sein: Interessierte können sich noch bis zum 17. April 2018 bewerben.

In der Vergangenheit sorgte schon so manches Jobangebot für leuchtende Augen. So suchte eine kleine Brauerei professionelle Biertrinker. Und für diese Firma dürfen Sie als Hundesitter um die Welt reisen.

Von Andrea Stettner

Zehn stressfreie Jobs, in denen Sie gut verdienen Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © Facebook / @stmichaelsmount (Screenshot)