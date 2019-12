Mit diesen Aushilfsjobs können Sie an Weihnachten und Neujahr das meiste Geld verdienen

Wer als Kellner in Luxushotels arbeitet, darf sich an Weihnachten und Neujahr auf viel Geld freuen.

Egal ob Sie Student sind oder ob Sie sich ein bisschen was dazuverdienen wollen: Mit folgenden Aushilfsjobs können Sie im Dezember viel Geld machen.

Wo kann man im Dezember noch schnell an viel Geld kommen? Eine Frage, die eine Studie des studentischen Personaldienstleisters Zenjob nun beantwortet. Tatsächlich können Sie an Weihnachten und Silvester sogar mehr Geld verdienen, als im restlichen Jahr. Doch welche Jobs lohnen sich?

Mit diesen Aushilfsjobs verdienen Sie am meisten

Im letzten Jahr hat Zenjob insgesamt 63.465 Jobs ausgewertet und stellt nun die überraschenden Ergebnisse vor. Wer am 24. und 31. Dezember arbeitet, kann sich in folgenden Branchen und Städten auf ein sehenswertes Gehalt freuen:

Branche und Stadt Durchschnittliche Vergütung pro Stunde Kellner/in in der Berliner Hotellerie 27 Euro Bühnenbau-Aushilfe bei Events in Berlin 26 Euro Küchenhelfer/in in der Berliner Gastronomie 25 Euro Promoter/in für Museen in Berlin 25 Euro Servicekraft in der Hamburger Hotellerie 25 Euro Servicekraft in der Kölner Gastronomie 25 Euro Servicekraft in der Berliner Hotellerie 25 Euro

Quelle: Zenjob

Die höchste Vergütung winkte mit durchschnittlichen 27 Euro pro Stunde Kellnern, die in Berliner Luxushotels jobbten. Auch Aushilfen bei Berliner Veranstaltungen verdienten letztes Jahr mit 26 Euro pro Stunde kein schlechtes Gehalt, während Küchenhelfer, Promoter und Servicekräfte mit 25 Euro nur knapp dahinter liegen.

Arbeiten in der Vorweihnachtszeit ebenfalls lukrativ

Sie müssen jedoch nicht bis Weihnachten warten, um sich ein bisschen was dazuzuverdienen. Im letzten Jahr erhielten beispielsweise Promoter, die vor dem 24. Dezember arbeiteten, mit rund 26 Euro pro Stunde die höchste Vergütung. Kellner hingegen durften sich über circa 22 Euro pro Stunde und Servicekräfte über rund 21,50 Euro freuen.

Bester Verdienst im gesamten Dezember

Am besten verdienten letztes Jahr Aushilfen in der Gastronomie, die über den gesamten Dezember hinweg durchschnittlich 22,40 Euro pro Stunde erhielten. Dicht gefolgt ist dieses stattliche Gehalt von rund 22 Euro in der Bühnenbau-Aushilfe und 21,50 Euro in der Hotellerie.

