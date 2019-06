Diese Hausaufgabe für Fünfjährige bringt selbst Erwachsene ins Schwitzen

Sie brauchen etwas Abwechslung im Arbeitsalltag, um Ihre grauen Gehirnzellen anzuregen? Dann ist diese Hausaufgabe für Fünfjährige genau das Richtige für Sie.

Auf den ersten Blick mag die Aufgabe extrem simpel erscheinen. Sie dient dazu, Vorschulkindern den Buchstaben "T" näher zu bringen - jeder kennt diese Art von Aufgaben aus der eigenen Schulzeit. Allerdings bringt diese Hausaufgabe, die ein fünfjähriges Mädchen in New York lösen sollte, selbst Erwachsene ins Grübeln.

Hausaufgabe für Vorschulkinder: Erwachsene scheitern daran kläglich

Das Aufgabenblatt des Vorschulmädchens zeigt zunächst zwei Zeilen, in denen das Schreiben des Buchstaben "T" in groß und klein geübt werden soll. So weit, so gut. Danach folgen vier Bilder, die beschriftet werden sollen - jeweils mit Wörtern, die den Buchstaben "T" enthalten.

Dementsprechend sind die ersten drei davon noch recht einfach zu lösen: "Tub" für Badewanne, "ten" für zehn" und "top" für den Kreisel. Das letzte Bild jedoch, das fünf Hasen zeigt, stellt für viele eine Herausforderung dar:

Selbst Royce Winnicks, die Mutter der Fünfjährigen, konnte sich nach langem Grübeln keine Lösung auf das letzte Bild zusammenreimen. Deshalb teilte sie es auf Facebook, um zu erfahren, was anderen Usern dazu einfällt. Sogleich erhielt sie Lösungsvorschläge wie "twins" (dt. Zwillinge) oder "twabbit" (engl. rabbit, dt. Hase). Wir können Ihnen aber schon einmal verraten: Beides ist falsch. Kommen Sie stattdessen auf die richtige Lösung?

Dann lassen Sie sich nicht zu viel Zeit: Das Ergebnis des Aufgabenblattes erfahren Sie an dieser Stelle um 14 Uhr.

