„Die Höhle der Löwen“ (Vox): Hyrise Academy, ein „Bildungsmodell der Zukunft“

Die Online-Plattform „Hyrise Academy“ wird heute bei „Der Höhle der Löwen“ vorgestellt. Die Akademie soll den Fachkräftemangel im Vertrieb entgegenwirken.

„Die Höhle der Löwen“ ist wieder da! Die 12. Staffel der Unterhaltungsshow startete am Montag, den 29. August 2022, auf Vox und RTL+. Heute gibt es bereits die vierte Folge zu sehen. Mit dabei diesmal: Hyrise Academy aus Berlin. Hinter der Online-Akademie für stehen die Gründer Dominic Blank (35) und Michael Land (34). Das Angebot richtet sich an Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger, die für den Vertrieb fit gemacht werden sollen. Auf Basis ihrer Soft-Skills werden die Bewerberinnen und Bewerber bei Tech-Unternehmen platziert. Anschließend absolvieren sie ein intensives und mehrwöchiges Online-Trainingsprogramm.

+ Dominic Blank (l.) und Michael Land präsentieren mit „Hyrise Academy“ eine Online-Vertriebsschulung für Quereinsteiger. © RTL/Bernd-Michael Maurer

Hyrise Academy will den Fachkräftemangel bekämpfen

„Die Digitalbranche boomt. Softwareunternehmen suchen zehntausende Fachkräfte, die sie nicht finden. Insbesondere Vertriebler“, sagt Dominic Blank im Gespräch mit RTL. Der Vertrieb und besonders die Tech-Branche gehöre in Europa zu den nach gefragtesten Berufen. Das sei ein Beruf, den man ohne technisches Hintergrundwissen erlernen könne, erläutert Blank.

So funktioniert die Hyrise Academy

Für die Bewerbung bei dem Programm sind keine Vorkenntnisse oder besondere Abschlüsse notwendig Der erste Schritt ist ein Interview, in dem die Persönlichkeitsmerkmale der Bewerberinnen und Bewerber abgefragt werden.

Zu den Persönlichkeitsmerkmalen, die für die Analyse bei der Hyrise Acadamy erforderlich sind, gehören:

Motivation

Neugier

Lernfähigkeit

Kommunikationsverhalten

Wenn sich daraus ergibt, dass bei den Bewerberinnen und Bewerbern Potenzial für den Software-Vertrieb vorhanden ist, starten die Online-Kurse und Coachings, die auf den Job vorbereiten sollen. Der Einstieg in die Arbeitswelt soll „rasch“ gelingen, nach eigenen Angaben vermittelt die Hyrise Academy die Bewerberinnen und Bewerber mit über 100 führenden Digital-Unternehmen.

Nach der erfolgreichen Einstellung werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer berufsbegleitend ausgebildet. Dabei erhalten sie bereits Gehalt: „Unsere Vertriebstalente erhalten ab dem ersten Tag ein Gehalt, das meist 50 Prozent höher ist als zuvor. Und nach acht Wochen sind unsere KandidatInnen so weit, um effektiv in ihrer neuen Rolle arbeiten zu können“, sagt Michael Land gegenüber RTL. Sein Gründungspartner Dominic Blank ergänzt: „Mit Hyrise setzen wir da an, wo unser veraltetes, starres Bildungssystem nicht helfen kann. Wir schaffen das Bildungsmodell der Zukunft.“

Das will Hyrise Acadamy bei der Höhle der Löwen erreichen

Bei der Höhle der Löwen möchten die beiden Gründer ihr Konzept vorstellen. Sie bieten 10 Prozent ihrer Online-Akademie für rund 500.000 Euro an. Ob ein Deal zustande kommt, sehen Sie am heute Abend um 20:15 Uhr auf Vox oder RTL+.

Rubriklistenbild: © RTL/Bernd-Michael Maurer