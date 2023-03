Die 10 familienfreundlichsten Unternehmen in Deutschland

Von: Franziska Schuster

Lassen sich Job und Familie vereinbaren? In diesen Top 10 der familienfreundlichsten Unternehmen in Deutschland schon. © IMAGO/Svetlana Karner

Job, Haushalt und Kinder: Alles unter einen Hut zu kriegen, ist nicht immer leicht. Gut, wenn man dabei von seinem Arbeitnehmer unterstützt wird. Das sind die familienfreundlichsten Unternehmen in Deutschland.

Stuttgart - Gutes Gehalt, genügend Urlaubstage, flexible Arbeitszeiten und Homeoffice: Viele Faktoren spielen bei der Jobzufriedenheit eine Rolle. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie hat für viele Arbeitnehmer eine hohe Priorität. Denn die Zahl der Familien, in denen beide Elternteile berufstätig sind, steigt stetig an. Laut dem Statistischen Bundesamt waren 2020 in knapp 3,2 Millionen Familien mit jüngeren Kindern beide Elternteile erwerbstätig – das entspricht gut zwei Dritteln aller Paarfamilien mit Kindern unter elf Jahren.

Einen Arbeitgeber zu finden, der einen bei der Koordination von Job und Familie unterstützt, ist auch heutzutage nicht immer einfach. Wer bei den folgenden Unternehmen in Deutschland arbeitet, hat allerdings Glück. Denn laut dem Jobbewertungsportal kununu gehören sie zu den familienfreundlichsten Arbeitgebern.

Familienfreundliche Unternehmen in Deutschland: So kamen die Top 10 zustande

Familie und Karriere unter einen Hut zu bekommen, ist für viele Arbeitnehmer bei der Jobwahl ein entscheidender Faktor. Das betrifft nicht nur Arbeitende, die sich um Kinder kümmern, sondern auch diejenigen, die neben der Arbeit noch Familienmitglieder pflegen. Hier braucht es einen Arbeitgeber, der Rücksicht auf die jeweiligen Lebensumstände seiner Angestellten nimmt. Die Maßnahmen, die Unternehmen hierbei ergreifen können, sind vielfältig. Was macht ein familienfreundliches Unternehmen aus? Flexible Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten, Firmen-Kita oder ein Eltern-Kind-Büro sind nur einige von vielen Kriterien. Das ist leider nicht in allen Branchen möglich. Viele Jobs werden zwar top bezahlt, doch keiner will sie machen.

Bereits zum siebten Mal hat kununu ein Ranking mit den familienfreundlichsten Unternehmen Deutschlands und Österreichs erstellt. Für das Ranking hat das Portal über zwei Millionen Arbeitnehmer-Bewertungen zu mehr als 250.000 Unternehmen in Deutschland und Österreich auf seiner Seite ausgewertet. Um überhaupt im Ranking vorzukommen, mussten die Unternehmen gewisse Kriterien erfüllen.

Die Kriterien für das Ranking waren:

mindestens 50 Bewertungen

seit 1. Januar 2022 mindestens eine neue Bewertung

einen Score von mindestens 3,5 von 5 Sternen

in bestimmten Kategorien mindestens 3,3 Sterne

bestimmte Benefits vorhanden (zum Beispiel Homeoffice oder Kinderbetreuung)

Die Arbeitnehmer auf kununu bewerteten unter anderem Arbeitsatmosphäre, Sozialleistungen, Work-Life-Balance, Gehalt und Gleichberechtigung sowie in erster Linie familienfreundliche Angebote wie flexible Arbeitszeiten, Kinderbetreuung und betriebliche Altersvorsorge.

Name Kununu GmbH Gründung 2007 in Wien Hauptsitz Wien, Österreich Mitarbeiter 110 Geschäftsführerin Nina Zimmermann

Die familienfreundlichsten Arbeitgeber in Deutschland: Das sind die Top 10

Das Jobbewertungsportal kununu hat bei seiner Auswertung die Top 10 der familienfreundlichsten Arbeitgeber in Deutschland 2022 ermittelt. Besonders auffällig: zwei der zehn Arbeitgeber stammen aus dem Personalwesen, zwei aus dem Finanzsektor und ganze drei aus der IT-Branche. Das Rennen um Platz eins hat das Management- und IT-Beratungsunternehmen Holisticon AG mit einem Score von 4,91 Sternen gemacht. Das Unternehmen wurde zuletzt auch von kununu zum besten Arbeitgeber Hamburgs 2023 gekürt.

Das sind die von kununu ausgezeichneten zehn familienfreundlichsten Arbeitgeber in Deutschland:

Platz Unternehmen Branche Ranking 1 Holisticon AG Beratung/Consulting 4,91 2 A.T.Z. Marketing Solutions GmbH Marketing / Werbung /PR 4,90 3 aubex GmbH IT 4,86 4 duerenhoff GmbH Personalwesen und -beschaffung 4,85 5 Sascha Rabe DVAG Finanz 4,83 6 BetterCallPaul GmbH IT 4,77 7 tecis Finanzdienstleistungen AG Finanz 4,77 8 GKK Partners Steuerberatung / Wirtschafstsprüfung 4,76 9 slashwy GmbH & Co. KG IT 4,75 10 K-Recruiting Life Science Personalwesen und -beschaffung 4,74

