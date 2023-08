Ist Ihr Unternehmen dabei? Ranking der zehn besten Arbeitgeber in Deutschland

Von: Anna Heyers

Das Karriereportal LinkedIn hat ein aktuelles Ranking veröffentlicht und die 25 Top-Arbeitgeber in Deutschland vorgestellt. Die besten zehn erfahren Sie hier.

Der Arbeitsmarkt der letzten Monate ist immer wieder von großen Umbrüchen geprägt: Bestimmte Jahrgänge werden in Kürze in Rente gehen, das Verhältnis der Arbeitnehmer zum Unternehmen ändert sich zum Teil grundlegend und Begriffe wie Quiet Qitting oder Loud Quitting sind fast schon an der Tagesordnung. Dies alles führt, in Kombination mit Nachrichten über Massenentlassungen, dazu, dass zahlreiche Fachkräfte sich verstärkt nach neuen Karrieremöglichkeiten umschauen, während Arbeitgeber gleichzeitig überdenken, wie sie Fachkräfte anwerben, binden und deren Weiterentwicklung fördern können.

Wer auf der Suche nach einem neuen Job ist, könnte auch einen Blick auf die aktuellen Top-Arbeitgeber Deutschlands werfen, die das Karriereportal LinkedIn in einem aktuellen Ranking vorstellt. Hier stellen wir Ihnen zehn der LinkedIn Top Companies vor:

Platz 1: Siemens

Siemens ist ein Technologieunternehmen, das weltweit agiert. Es konzentriert sich auf die Bereiche Digitalisierung, Automatisierung und Elektrifizierung, hat aber auch die Themen Mobilität, Energieerzeugung und intelligente Infrastruktur im Blick (übrigens: aktuell sind bei Siemens zahlreiche Stellen offen).

Hauptstandorte: Metropolregionen München, Berlin/Brandenburg und Nürnberg

Platz 2: Syntegon

Syntegon gehört zur Branche Maschinenbau und Betriebstechnik. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung von Verpackungslösungen und diversen Prozesstechnologien. Das Leistungsspektrum erstreckt sich über verschiedenste Bereiche, darunter Abfüll- und Verpackungsmaschinen sowie Inspektions- und Handhabungssysteme. Diese Produkte und Dienstleistungen sind insbesondere auf die Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie die Pharma-Branche ausgerichtet.

Hauptstandorte: Region Heilbronn, Freiburg und Umgebung, Region Stuttgart

Platz 3: Biontech

Biontech ist ein Unternehmen im Bereich der Biopharmazie, das seinen Fokus auf die Schaffung und Produktion bahnbrechender Therapien zur Bekämpfung von Krebs und Infektionskrankheiten richtet. Der Name kommt Ihnen bekannt vor? Kein Wunder: Biontech erlangte besondere Anerkennung durch seine Kooperation mit Pfizer bei der Entwicklung eines mRNA-Impfstoffs zur Eindämmung von Covid-19.

Hauptstandorte: Metropolregion Berlin/Brandenburg, Koblenz und Umgebung, Frankfurt/Rhein-Main

Platz 4: Amazon

Amazon hat seinen Schwerpunkt im Kerngeschäft auf den Online-Verkauf von Waren und Dienstleistungen gelegt. Es zählt zu den globalen Spitzenreitern mit einer der größten Plattformen für den E-Commerce. Zusätzlich zu diesem Bereich bietet Amazon Cloud-Computing-Services, Streaming von Filmen und Musik sowie KI- und Logistikdienstleistungen an.

Hauptstandorte: Metropolregion Berlin/Brandenburg, Metropolregion München, Frankfurt/Rhein-Main

Entstehung des Rankings Die Liste wurde mithilfe von LinkedIn-Daten zu verschiedenen Punkten erstellt. Darunter zum Beispiel: Weiterbildungsoptionen, Mitarbeiter-Fluktuation und Kündigungen

Platz 5: Simon-Kucher, Business Consulting und Unternehmensdienstleistungen

Die weltweit tätige Unternehmensberatung hat ihren Fokus auf Beratungsdienstleistungen im Bereich Strategie, Marketing und Vertrieb gelegt. Simon-Kucher unterstützt seine Klienten aktiv in der Gestaltung von Preisstrategien, dem Management von Vertriebskanälen, der Förderung von Produktinnovationen und der Kundenakquise. Das breit gefächerte Kundenspektrum des Unternehmens erstreckt sich über vielfältige Branchen wie Automobile, Technologie, Konsumgüter und Pharmazie.

Hauptstandorte: Metropolregion München, Frankfurt/Rhein-Main, Region Köln/Bonn

Platz 6: Computer-Software-Firma SAP

SAP setzt seinen Schwerpunkt auf die Entwicklung und Verbreitung von Unternehmenslösungen und -anwendungen zur Optimierung von Geschäftsprozessen. In diesem Kontext bietet das Softwareunternehmen eine breit gefächerte Auswahl an Produkten und Dienstleistungen an, darunter Enterprise Resource Planning (ERP), Customer Relationship Management (CRM), Supply Chain Management (SCM), Human Capital Management (HCM) sowie Business Intelligence (BI). Die Kunden reichen von kleinen Unternehmen bis hin zu multinationalen Konzernen und Regierungsbehörden verschiedenster Branchen.

Hauptstandorte: Metropolregion München, Metropolregion Berlin/Brandenburg, Metropolregion Rhein-Neckar

Platz 7: BMW Group

Die BMW Group produziert Automobile und Motorräder unter den Marken BMW, Mini und Rolls-Royce. Momentan setzt das Unternehmen auf eine Elektrifizierungsstrategie für seine Fahrzeuge. Zudem engagiert sich die BMW Group in der Finanzdienstleistungsbranche, wo sie Finanzierungs- und Leasing-Services sowohl für Kunden als auch Händler bereitstellt.

Hauptstandorte: Metropolregion München, Metropolregion Berlin/Brandenburg, Leipzig und Umgebung

Platz 8: Adidas

Adidas ist zuständig für die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Sportbekleidung, Schuhen und Accessoires. Darüber hinaus engagiert sich das Unternehmen aktiv in Maßnahmen zur Förderung von Nachhaltigkeit und Umweltverantwortung.

Hauptstandorte: Metropolregion München, Metropolregion Nürnberg, Metropolregion Berlin/Brandenburg

Platz 9: Deutsche Telekom

Die Deutsche Telekom gilt als führender Anbieter von Telekommunikationsdiensten in Europa und besitzt Tochtergesellschaften sowie Beteiligungen in mehreren Ländern auf der Welt. Ihr Angebot umfasst diverse Telekommunikationsprodukte und -services wie Festnetz- und Mobilfunkdienste, Breitband-Internetzugang, digitale Fernsehdienste und Cloud-Computing.

Hauptstandorte: Metropolregion Berlin/Brandenburg, Region Köln/Bonn, Frankfurt/Rhein-Main

Platz 10: Bayer

Bayer hat seine Expertise auf die Gestaltung und Produktion von Arzneimitteln, Pflanzenschutzmitteln sowie Saatgut ausgerichtet. Das Unternehmen operiert in vielfältigen Geschäftsfeldern, darunter Humanmedizin, Tiergesundheit und Landwirtschaft.

Hauptstandorte: Metropolregion Berlin/Brandenburg, Region Köln/Bonn, Düsseldorf und Umgebung

