Lösung: Hätten Sie sich auch blamiert?Gottschalks Kandidaten scheiterten an diesen simplen Fragen

Normalerweise sind sie ja ganz helle - aber nicht in dieser Folge von Denn Sie wissen nicht, was passiert".

Sie hätten in dieser Folge von "Denn Sie wissen nicht, was passiert" abgeräumt, nicht wahr? Sie hätten die Antworten gewusst - oder etwa nicht? Hier erfahren Sie es.

In einer Folge der RTL-Sendung "Denn Sie wissen nicht, was passiert" moderierte Thomas Gottschalk das Spiel zwischen Günther Jauch und Barbara Schöneberger sowie Jürgen Vogel und Mario Barth. Doch in der Fragerunde geriet er schlichtweg in Verzweiflung, weil seine Kandidaten diese Fragen nicht beantworten konnten:

Welche Aggregatzustände kann Wasser annehmen?

Die Lösung ist natürlich: Fest, flüssig und gasförmig.

Wofür steht die Abkürzung MfG, die man häufig am Ende von Briefen liest?

Wie Sie vermutlich wussten: Mit freundlichen Grüßen

Welche Worte stehen vor dem Abzählreim "Es rappelt in der Kiste"?

Wer jemals als Kind Fangen gespielt hat, wird diesen Reim kennen: Ene mene miste, es rappelt in der Kiste. Ene mene meck, und du bist weg!"

Die Show gewonnen haben am Ende übrigens Günther Jauch und Barbara Schöneberger.

