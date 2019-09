Gottschalks Kandidaten scheiterten an diesen simplen Fragen - hätten Sie sich auch blamiert?

Keine Angst, das Wochenende ist bald da! Bis dahin können Sie sich die Zeit mit diesen Rätselfragen aus der Show "Denn Sie wissen nicht, was passiert" vertreiben.

Kennen Sie die neue RTL-Sendung "Denn Sie wissen nicht, was passiert"? Thomas Gottschalk, Günther Jauch und Barbara Schöneberger erfahren am Anfang der Sendung, wer diesmal moderieren darf. Die anderen beiden treten gemeinsam mit Kandidaten aus dem Publikum in verschiedenen Disziplinen gegeneinander an. In einer Sendung spielten Günther Jauch und Barbara Schöneberger sowie Jürgen Vogel und Mario Barth. Doch bei der Fragerunde waren die Kandidaten so ahnungslos, dass Gottschalk fast verzweifelte.

Die Fragen, an denen die Kandidaten scheiterten lauteten:

Welche Aggregatzustände kann Wasser annehmen?

"Ich krieg gleich welche (Aggregatzustände)", rief Gottschalk frustriert, als die Kandidaten ratlose Mienen machten.

Wofür steht die Abkürzung MfG, die man häufig am Ende von Briefen liest?

"Mit vielen Grüßen", antwortete der Kandidat. Nein, leider falsch.

Welche Worte stehen vor dem Abzählreim "Es rappelt in der Kiste"?

Das weiß doch jedes Kind, denken Sie? Doch der Kandidat schwieg ahnungslos. "Das ist unter deinem Niveau", kommentierte Gottschalk.

Und so lauten die Lösungen:

Ob Sie mit ihren Ergebnissen richtig liegen, erfahren Sie um 16 Uhr in unserer Auflösung.

