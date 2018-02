Darum ignoriert der Chef Ihre Nachrichten wirklich

Sie brauchen dringend eine Antwort vom Chef - aber auf Ihre Nachricht kommt: nichts? Dann könnte das an einer Sache liegen, mit der Sie nicht gerechnet hätten.

Im Job tauchen jeden Tag Fragen auf, auf die man keine Antwort hat. Dann googelt man ein bisschen oder fragt einen Kollegen um Rat. Doch wenn einem niemand weiterhelfen kann, fragen viele bei ihrem Chef nach - meist schnell als E-Mail oder über Messenger wie Slack, WhatsApp oder Skype.

Management-Taktik vom Chef: Fragen nicht sofort beantworten

Doch während Sie ungeduldig auf eine Antwort warten, um weiterarbeiten zu können, lässt sich Ihr Chef mächtig Zeit. Hat er die Nachricht noch nicht gelesen? Oder ignoriert er mich etwa ? Mit Letzterem könnten Sie sogar recht haben. Aber nicht etwa, weil er sie nicht mag, sondern weil das zu seiner Management-Taktik gehört.

Mitarbeiter kommen selbst auf Lösung

Art Markman, ein amerikanischer Professor für Psychologie und Marketing aus Austin, erklärt in einem Gastbeitrag auf Fast Company, dass Manager gut daran tun, ihre Mitarbeiter ein paar Stunden warten zu lassen - allerdings mit Ansage, wie etwa "Ich kümmere mich am Nachmittag darum". Denn das führe dazu, dass Mitarbeiter in der Zwischenzeit selbst auf Lösungen kommen: "Wenn Sie sie ermutigen, ihre Probleme zu lösen, bevor sie zu Ihnen kommen, bringen Sie ihnen bei, effektivere, wertvollere Angestellte zu sein".

Warten verbessert Führungskompetenz der Mitarbeiter

Außerdem würden die Angestellten so merken, dass der Chef seine eigenen Prioritäten hat, statt bei einem Problem sofort zu ihm zu rennen. "Damit lernen sie auch, dass es vollkommen legitim ist, wenn sie ihre eigene Arbeit als Priorität ansehen, solange sie ihren Teamkollegen immer noch zügig helfen."

Dieses Vorgehen verbessere somit auch die eigene Führungskompetenz der Mitarbeiter: "Eines Tages werden die Mitglieder Ihres Teams in Ihrer Position sein und die gleichen Fragen beantworten, die Sie jetzt bekommen." Dafür können die Mitarbeiter dann schon mal trainieren.

Von Andrea Stettner