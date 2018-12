Darf mein Chef verlangen, dass ich an den Feiertagen arbeite?

Echte Workaholics arbeiten jederzeit, der herkömmliche Angestellte ist über etwas Freizeit aber froh. Darf der Chef verlangen, dass man an Feiertagen wie Weihnachten arbeitet?

Der erste und zweite Weihnachtsfeiertag sind gesetzliche Feiertage in ganz Deutschland. Das bedeutet in diesem Jahr mindestens zwei freie Tage am Stück - wenn nicht sogar fünf, wenn sie auch an Heilig Abend und dem Wochenende davor frei haben. Darf der Arbeitgeber verlangen, dass Mitarbeiter auch während der Feiertage erreichbar sind?

Wer frei hat, hat frei

Hierauf gibt es laut dem Newsportal Focus eine klare Antwort: Nein, darf er nicht. Feiertage sind zur Erholung der Mitarbeiter gedacht und müssen dementsprechend auch nicht ans Telefon gehen.

Doch Vorsicht: Sollte etwas in diese Richtung in Ihrem Arbeitsvertrag festgehalten sein, müssen Sie sich daran halten. Gibt es also etwa eine Klausel zu Bereitschaftsdienst und sind Sie während der Weihnachtsfeiertage dazu eingeteilt, müssen Sie Ihren Aufgaben natürlich nachkommen. Meist bekommen Mitarbeiter dann steuerfreie Lohnzuschläge, jedoch nicht immer.

Das Gleiche gilt für die Zeit nach Feierabend: Im Normalfall müssen Sie dann nicht mehr erreichbar sein, es sei denn, dies wurde so vereinbart. Am besten, Sie machen sich darüber in Ihrem Vertrag schlau, so wissen Sie genau, was Ihre Rechten und Pflichten während der Feiertage sind.

Auch interessant: Wann verfällt eigentlich mein Resturlaub?

sca