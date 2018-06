Darf ich eigentlich Fotos vom Arbeitsplatz posten?

Seitdem Instagram und Co. zur Lieblingsbeschäftigung vieler Deutschen geworden sind, landen immer mehr Fotos vom Arbeitsplatz im Netz. Doch ist das überhaupt erlaubt?

Bei Instagram, Facebook & Co. landen täglich tausende Bilder im Netz, auf denen sich Mitarbeiter am Arbeitsplatz, am Kopierer oder in der Kaffeeküche als fleißige Bienchen inszenieren. Was Fans und Follower vielleicht freuen dürfte, könnte bei dem ein oder anderen Chef für Stirnrunzeln sorgen. Dürfen Arbeitnehmer überhaupt Bilder vom Arbeitsplatz posten - oder geht selbst ein Selfie zu weit?

Chef darf Fotos vom Arbeitsplatz verbieten - ohne Regelung ist es eingeschränkt erlaubt

Grundsätzlich darf der Chef seinen Mitarbeitern verbieten, Fotos vom Arbeitsplatz im Internet zu posten. Jedoch muss er dieses Verbot auch deutlich kommunizieren, sagt Jürgen Markowski, Fachanwalt für Arbeitsrecht gegenüber der dpa. Fehlt eine Regelung, darf jeder im Grunde posten, was er will - jedoch mit Einschränkungen.

Diese Fotos sind verboten

Nicht erlaubt sind Fotos, auf denen

sensible Daten zu sehen sind, etwa Name und Adresse von Kunden,

alles, was für die Konkurrenz interessant sein könnte (besondere Maschinen, Konstruktionszeichnungen, Verkaufszahlen etc.).

Außerdem dürfen Bilder nicht mit Lästereien über den Arbeitgeber versehen sein.

Wer zudem Bilder mit anderen Personen (etwa Kollegen) postet, die dazu kein Einverständnis gegeben haben, könnte von diesen auf Schadensersatz verklagt werden. Schließlich gebe es das Recht am eigenen Bild, so der Fachanwalt.

Wer sich nicht an diese Einschränkungen hält, dem drohen laut Anwalt arbeitsrechtliche Konsequenzen - von einer Abmahnung bis hin zur Kündigung.

Von Andrea Stettner