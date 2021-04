Corona-Testpflicht am Arbeitsplatz geplant – bestimmte Mitarbeiter sollen öfter getestet werden

Corona-Schnelltests sollen für Unternehmen bald zur Pflicht werden, wenn es nach dem Willen des Bundesarbeitsministers geht. Welche Arbeitnehmer getestet werden sollen – und wie oft.

Corona-Tests gelten neben den bereits laufenden Impfungen gegen Sars-CoV-2 zu den wirksamsten Methoden zur Eindämmung der Corona-Pandemie*. Während an Schulen bereits fleißig getestet wird, scheinen die Schnelltests am Arbeitsplatz noch nicht in jedem Unternehmen angekommen zu sein – trotz eindringlicher Apelle der Bundesregierung. Deshalb will Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) nun die Corona-Testpflicht für Unternehmen so schnell wie möglich einführen.

Bundesarbeitsministerium plant Corona-Testpflicht für Unternehmen – weil zu wenige freiwillig testen

„40 Prozent der Beschäftigten bekommen keine Testangebote vom Arbeitgeber“, sagte Heil der Bild am Sonntag, und bezieht sich damit auf eine aktuelle Umfrage, welche die Bundesregierung in Auftrag gegeben hatte. Eine andere Studie geht sogar noch von schlechteren Testzahlen in Unternehmen aus. „Deshalb müssen wir die Wirtschaft verpflichten, den Beschäftigten einfach und unbürokratisch Testangebote zu machen.“ Er fordert flächendeckende Schnelltests in allen Betrieben. Damit sollen Arbeitnehmer geschützt werden, die nicht im Homeoffice arbeiten können. Außerdem könnten so auch die Betriebe offen gehalten werden, meint Heil weiter.

Corona-Testpflicht für Unternehmen: Wer wird getestet – und wie oft?

Geht es nach Arbeitsminister Hubertus Heil, soll die Corona-Testpflicht für Unternehmen schon am Dienstag, den 13. April, in der Bundesregierung beschlossen werden. Nach Informationen der Bild am Sonntag sehen die Pläne wie folgt aus:

Alle Mitarbeiter, die nicht im Homeoffice arbeiten, sollen einen Anspruch auf einen Corona-Test pro Woche bekommen.

arbeiten, sollen einen Anspruch auf bekommen. Beschäftigte, die mit Lebensmitteln arbeiten sowie Arbeitnehmer mit viel Kundenkontakt sollen das Recht auf zwei Corona-Tests pro Woche erhalten.

Dabei reicht es, wenn der Arbeitgeber seinen Mitarbeitern Selbsttests zur Verfügung stelle. Eine Bescheinigungspflicht sei nicht vorgesehen, heißt es laut Bild am Sonntag weiter.

Die Union hatte bislang eine Testpflicht für Firmen abgelehnt. Die SPD will diese nun über eine Verschärfung der Arbeitsschutzverordnung und des Infektionsschutzgesetzes durchsetzen. (as) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

