Corona: Sinken jetzt die Einstiegsgehälter in Deutschland?

Kurzarbeit, Kündigung, Einstellungsstopp: Die Corona-Pandemie wirft bei Berufsanfängern zahlreiche Fragen auf. Sinken jetzt etwa die Einstiegsgehälter?

Am 1. November beginnen wieder die Vorlesungen für die Universitäten und Fachhochschulen in Deutschland. Doch die Corona-Pandemie* stellt Akademiker und Akademikerinnen in diesem Jahr vor einige Herausforderungen. Besonders Berufseinsteiger sind oft ratlos, schließlich befinden sich viele – auch in großen Unternehmen – aktuell in Kurzarbeit, manche Firmen entlassen Mitarbeiter oder verhängen zumindest einen Einstellungsstopp. Wirkt sich die wirtschaftliche Situation in Deutschland auch auf die Einstiegsgehälter aus?

Einstiegsgehälter werden trotz Corona vermutlich stabil bleiben

Das Karriereportal Gehalt.de hat dazu eine klare Meinung: Trotz der schwierigen Lage auf dem Arbeitsmarkt ist nicht davon auszugehen, dass die Einstiegsgehälter sinken werden, meinen die Analysten. „Einerseits würde bei einer Senkung der Einstiegsgehälter für Unternehmen ein Wettbewerbsnachteil auf dem Arbeitsmarkt nach dem Ende der Krise entstehen. Andererseits müssen Lohnstrukturen innerhalb eines Unternehmens einheitlich und intern vergleichbar bleiben“, schreibt Philip Bierbach, Geschäftsführer von Gehalt.de, in einer Mitteilung. (as) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Zentral-Redaktionsnetzwerks.

