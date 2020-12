Das sind die Nachteile für Bewerber zu Corona-Zeiten – wie es mit dem Job trotzdem klappt

Ein Vorstellungsgespräch per Video ist keine leichte Angelegenheit. Experten erklären warum – und geben Tipps, wie es in Corona-Zeiten trotzdem funktionieren kann.

Die Corona-Pandemie hat das Arbeitsleben vieler Menschen verändert. Alles andere als einfach haben es in Zeiten von Corona-Kontaktbeschränkungen und Lockdowns zudem alle Job-Suchenden und Jobwechsler. Denn oft sind deshalb Vorstellungsgespräche* nur noch per Videokonferenz möglich.

Klaus Melchers, Leiter der Abteilung Arbeits- und Organisationspsychologie an der Universität Ulm hat, wie SZ.de berichtet, untersucht, weshalb Bewerber in digitalen Gesprächen schlechter wegkommen könnten. Für ein Experiment habe der Arbeitspsychologe 114 Auswahlgespräche simuliert, schreibt das Portal – und seine Studierenden in zwei Gruppen aufgeteilt, um herauszufinden, was Videogespräche von herkömmlichen Bewerbungsinterviews unterscheidet. Die Hälfte der Bewerberinnen und Bewerber seien vor Ort befragt worden, die andere Hälfte per Video.

Corona: Bewerbungsgespräch per Video statt direkter Blickkontakt

Wer besser abschnitt? „Die digital interviewten Personen wurden im Hinblick auf ihre Leistung negativer bewertet als diejenigen, die ein herkömmliches Bewerbungsgespräch vor Ort machten“, so der Arbeitspsychologe in dem Interview auf SZ.de. „Um herauszufinden, woran das liegt, haben wir alle Gespräche aufgezeichnet und sowohl die Interviewer als auch die Interviewten befragt, wie sie die Situation empfunden haben. In den Videogesprächen haben letztere vor allem eine Sache vermisst: Sie hatten kaum Möglichkeiten für ihr ‚Impression Management‘“.

Vorstellungsproblem per Video: Kommunikation nicht so einfach

In dem Interview erklärt der Experte, was das genau bedeutet: „Impression Management sind soziale Strategien, die wir anwenden, um einen guten Eindruck bei unserem Gegenüber zu machen. Das können so Sachen sein wie Lächeln und Blickkontakt suchen, aber auch die eigenen Stärken zu betonen, oder jemandem Komplimente zu machen. In anderen Worten: Per Video fällt es Leuten schwerer, diese Strategien anzuwenden und Nähe aufzubauen.“

Digitales Bewerbungsgespräch: Tipps für Job-Bewerber zu Corona-Zeiten

Fest steht: Ein Bewerbungsgespräch per Video zu meistern, ist wohl auch im echten Leben gewiss gar nicht so einfach. Doch Bewerber können sich entsprechend vorbereiten. Wie gelingt es, vor der Kamera ein gutes Bild zu machen? Und was ist mit dem Ton? Lesen Sie hier die Tipps verschiedener Experten zum Vorstellungsgespräch per Video.

