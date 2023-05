Chronisch krank? Was dafür sorgt, dass Sie früher in Rente können

Von: Carina Blumenroth

Einen großen Teil des Lebens verbringen Menschen in der Regel mit der Arbeit. Doch, was passiert, wenn Krankheiten dazwischen kommen?

Einige Menschen aus der Babyboomer-Generation gehen in den nächsten Jahren in Rente, das könnte den Fachkräftemangel befeuern. Work-Life-Balance, Vier-Tage-Woche, dezentrales Arbeiten und Wertschätzung im Job sind gerade bei jüngeren Menschen ein großes Thema, um lange im Arbeitsleben bleiben zu können. Bis 2031 soll das Renteneintrittsalter schließlich schrittweise auf 67 Jahre angehoben werden. Aber was passiert, wenn man aufgrund von Krankheit nicht mehr arbeiten gehen kann?

Langjährig versicherte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Jahrgänge 1949 bis 1963 können ohne Abschläge vor dem 67. Geburtstag in Rente gehen. Wer nach 1964 geboren wurde, muss die volle Zeit arbeiten.

Arbeitsunfähigkeit aufgrund von Krankheit

Wenn Sie aufgrund einer Krankheit nicht arbeitsfähig sind, können Sie Erwerbsminderungsrente bekommen. Diese ersetzt dann Ihr Einkommen, wenn volle Erwerbsminderung vorliegt. Können Sie noch teilweise arbeiten, stockt die Erwerbsminderungsrente das fehlende Einkommen auf. Wichtig dabei ist allerdings, dass Sie die Regelaltersgrenze noch nicht erreicht haben. Was vor einer Erwerbsminderungsrente ansteht: verschiedene Rehabilitationsmaßnahmen, beispielsweise ein Aufenthalt in einer Rehaklinik. Außerdem müssen Sie mindestens fünf Jahre in der Deutschen Rentenversicherung versichert gewesen sein. Auch eine Bestätigung eines Arztes oder eine Ärztin, dass Sie arbeitsunfähig sind, muss vorgelegt werden.

Welche Krankheiten sind chronisch?

Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Krebserkrankungen

(teilweise) Lungenerkrankungen, beispielsweise COPD

Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems

Psychische Störungen, Depressionen, Angststörungen

Diabetes mellitus

Das Robert-Koch-Institut (RKI) teilt mit, dass diese Erkrankungen weit verbreitet seien, ebenso würden dadurch die „Lebensqualität, Arbeitsfähigkeit und Sterblichkeit“ beeinflusst. Forscherinnen und Forscher der Universität Duisburg-Essen berichten laut dem Portal Ihre Vorsorge, dass eine chronische Erkrankung häufig ein „Bremsklotz der beruflichen Laufbahn“ sei. Oft müsse die Wochenarbeitszeit heruntergestuft werden oder die Betroffen müssten sich eine weniger fordernde Tätigkeit suchen. Das wirke sich schlecht auf das Alterseinkommen aus. - davon seien besonders geringer qualifizierte Menschen betroffen.

Wegen Krankheit nicht arbeitsfähig? Der Schwerbehindertenausweis erleichtert eine frühere Rente

Wenn Sie Ihren Job nicht mehr ausführen können, weil Sie chronisch erkrankt sind, können Sie einen vorzeitigen Renteneintritt beantragen. Oft ist es für einen positiven Entscheid hilfreich, wenn Sie einen Schwerbehindertenausweis vorweisen können. Leiden Sie beispielsweise an Rheuma, Asthma oder Diabetes, wird dies als Behinderung anerkannt. Für einen Schwerbehindertenausweis wird der Grad der Behinderung (GbB) festgestellt. Dieser kann von 20 bis 100 eingestuft werden. Der Sozialverband VdK teilt mit, dass der GdB auf Antrag durch einen ärztliche Gutachter bemessen wird.

Ob Ihre Erkrankung für einen Schwerbehindertenausweis infrage kommt, können Sie beispielsweise vorab bei Ihrem Hausarzt oder Ihrer Hausärztin ansprechen. Haben Sie einen Schwerbehindertenausweis und insgesamt 35 Jahre in die Deutsche Rentenversicherung eingezahlt, können Sie zwei Jahre früher in Rente gehen, ohne Geld abgezogen zu bekommen.

Übrigens: Ein Schwerbehindertenausweis beziehungsweise der Grad der Behinderung bewirkt nicht nur, dass Sie früher in Rente gehen können. Sie haben auch arbeitsrechtlich andere Voraussetzungen, beispielsweise können Sie nicht so leicht gekündigt werden. Ebenso haben Sie ab einem GdB von 50 auch mehr Urlaubsanspruch, wie die Bayerische Staatsregierung mitteilt.