Schlechter Chef? So erziehen Sie Ihren Vorgesetzten, ohne dass es ihm auffällt

Normalerweise führen Chefs ihre Mitarbeiter, doch es geht auch andersherum. Mit ein paar Tricks erziehen Sie schlechte Chefs - und zwar ganz subtil.

Cheffing - so nennt man laut Definition die "Führung von unten", also durch die Mitarbeiter. Diese vertauschten Rollen im Job müssen dabei gar nichts Negatives an sich haben. Schließlich gilt es beim Cheffing, positiv auf den Chef einzuwirken - und zwar für eine gemeinsame Sache.

Definition: Was ist Cheffing?

Mitarbeiter versuchen beim Cheffing ihren Vorgesetzten ganz subtil dahingehend zu beeinflussen, dass er sich auf bestimmte Weise verhält oder bestimmte Entscheidungen trifft. Dabei geht es nicht darum, sich einen eigenen Vorteil zu verschaffen, sondern schlechte Chefs zu einer besseren Führungsarbeit zu "verhelfen", wovon wiederum das ganze Team profitiert.

Mit dieser Methode klappt Cheffing, die Führung von unten

Eine Methode, mit dem Mitarbeiter ihre Chefs zurechtbiegen, ohne dass es ihm auffällt, gelingt wirklich jedem: Loben Sie Ihren Chef! Egal, ob es um ein gelungenes Meeting geht oder ob er Sie in einer Sache besonders unterstützt hat: Wenn Sie ihm für ein bestimmtes Verhalten Ihre Anerkennung aussprechen, wirkt dies als positive Verstärkung. Schließlich wollen auch Chefs Wertschätzung erfahren.

Doch was tun, wenn Ihr Chef sich ganz und gar nicht lobenswert verhält? Etwa, in dem er Ihnen eine offensichtlich sinnlose Aufgabe überträgt? Statt zu meckern, sollten Sie dann lieber Alternativen anbieten, wie auch das Karriere-Portal Karrierebibel empfiehlt. Frei nach dem Motto: "Das klingt gut, aber ich kenne da etwas, das NOCH besser funktionieren könnte ...".

