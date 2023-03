Warum das Privatleben der Mitarbeiter für den Chef kein Tabu sein sollte

Von: Carina Blumenroth

Das Privatleben geht den Chef nichts an? Das stimmt – manchmal kann es allerdings trotzdem sinnvoll sein, wenn der Chef von persönlichen Herausforderungen weiß.

Ihre Leistung flacht auf einmal bei der Arbeit ab, weil im Privatleben persönliche Herausforderungen, wie beispielsweise die Pflege der Eltern auf Sie zugekommen sind? Das oder andere Dinge, die Ihre Leistungsfähigkeit bei der Arbeit für einen bestimmten Zeitraum verändern, können im Leben immer wieder auftauchen. Sollten Sie Ihre Empfindungen bei der Arbeit eher verstecken? Warum es nicht immer gut ist, dass das Privatleben bei der Arbeit tabu ist.

Warum ist es sinnvoll, wenn mein Chef etwas über mein Privatleben weiß?

Mit dem Chef über das Privatleben sprechen? Warum das gut sein könnte. © WavebreakmediaMicro/Imago

Das eigene Privatleben halten einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gern unter Verschluss und ziehen eine klare Grenze. Allerdings kann es manchmal sinnvoll sein, wenn der Chef oder die Chefin weiß, was bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so los ist. Wirken sich beispielsweise äußere Umstände, wie Krankheiten, Pflegebedürftigkeit oder beispielsweise eine drohende Wohnungsnot auf Ihr Gemüt aus, kann dies auch Ihre Arbeitsleistung beeinflussen. Ein klärendes Gespräch zwischen Chef oder Chefin und Ihnen kann schwierige Situationen verhindern. Im Idealfall können dadurch auch individuelle Lösungen gefunden werden, beispielsweise, dass Sie Urlaub nehmen können, dass Sie für einen bestimmten Zeitraum aus dem Homeoffice arbeiten oder dass die Arbeitszeiten flexibler gelegt werden. Optionen, die sicherlich nicht in jeder Branche möglich sind. Aber: Eine offene und ehrliche Kommunikation mit den Vorgesetzten beugt Frustration und angestauter Wut vor.

Warum auch Mitarbeiter in der Pflicht sind

Beispielsweise bei einem Todesfall in der Familie kann es ratsam sein, dass Sie mit Ihrem Chef das Gespräch suchen, informiert Stephan Weiler von der Deutschen Gesellschaft für Arbeitsmedizin und Umweltmedizin (DGAUM) gegenüber NTV. Dies kann mögliche Missverständnisse am Arbeitsplatz verhindern. Der Chef beziehungsweise die Chefin weiß dann, warum der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin nicht so „funktioniert“, wie gewohnt.

Dem Chef von Problemen erzählen?

Der Grat zwischen Vertrauen am Arbeitsplatz und dem Schutz des eigenen Privatlebens ist manchmal schmal. Wie viel der Chef oder Chefin erzählt bekommt, hängt vom Vertrauensverhältnis ab und ist gleichzeitig bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern natürlich komplett individuell.

To-dos für Chefs und Chefinnen, wenn sie Probleme bemerken

Chefs bzw. Chefinnen sollten sich um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern und veränderte Verhaltensweisen erkennen können. Wer sich dann Sorgen um den Mitarbeiter oder seine Arbeitsleistung macht, hat ein paar Möglichkeiten. Ideal wäre es zum Beispiel, aktiv das Gespräch zu suchen, dabei aber auf folgende Dinge zu achten:

Auf die Gesprächsatmosphäre achten. Diese sollte ruhig und ungestört sein.

Bieten Sie, wenn möglich, Unterstützung an. Das Portal Handwerk berichtet, dass Dinge, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als schwierig ansehen würden, oft lösbar seien. Beispielsweise könnte ein größeres Netzwerk bei einer etwaigen Wohnungssuche helfen.

Verallgemeinern Sie nicht und seien Sie vorsichtig mit Wertungen.

Kommunizieren Sie die Probleme des Mitarbeiters bzw. der Mitarbeiterin nicht offen im Team, ohne das vorab abgesprochen zu haben.