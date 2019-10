Body-Shaming im Job: So werden Übergewichtige im Beruf diskriminiert

Wegen ihres Aussehens werden übergewichtige Menschen im Job immer häufiger diskriminiert. Sind auch Sie betroffen? Dann können Sie folgendes dagegen tun.

Diskriminierung hat viele Gesichter. Manchmal geht es um die Herkunft, um das Geschlecht, eine Religion oder eine geistige oder körperliche Behinderung. Auch in der Berufswelt sind Sie davor nicht gefeit. Manche Jobsuchende werden schon während des Bewerbungsprozesses benachteiligt - weil den Personalern das Bewerbungsfoto nicht gefällt.

Diskriminierung Übergewichtiger im Beruf wird in Gleichbehandlungsgesetz aufgenommen

Erkennt man auf Ihrem Bewerbungsfoto, dass Sie nicht Kleidergröße 36 tragen? Das könnte Ihnen zum Nachteil werden. Denn übergewichtige Menschen werden - ob bewusst oder unbewusst - von Personalern benachteiligt, schrieb die Süddeutsche Zeitung. Deshalb soll Diskriminierung aufgrund des Äußeren jetzt mit ins Gleichbehandlungsgesetz aufgenommen werden. Ist es Zeit, das Bewerbungsfoto komplett abzuschaffen? Doch spätestens bei der ersten persönlichen Begegnung im Bewerbungsgespräch würde die Diskriminierung erneut die Gelegenheit bekommen, zuzuschlagen. Manche Vorurteile sitzen zu tief. Dies sind die häufigsten Vorurteile gegenüber übergewichtigen Menschen:

Body-Shaming: So können sich Übergewichtige im Beruf behaupten

Übergewichtigen Menschen wird im Berufsalltag weniger zugetraut und sie werden bei der Vergabe von spannenden Projekten oft übergangen. So können sie beruflich nicht wachsen, vorteilhafte Kontakte knüpfen und irgendwann ein höheres Gehalt erzielen. In Positionen mit Kundenkontakt werden sie ungern eingesetzt. Ihre Meinung hat in Meetings kein Gewicht? Weniger qualifizierte, aber dünne Kollegen werden Ihnen vorgezogen? Bewahren Sie einen kühlen Kopf, wenn Sie glauben, aufgrund Ihres Übergewichts diskriminiert zu werden, und analysieren Sie Ihre Lage.

Recherchieren Sie, wie viel andere in Ihrer Position verdienen. Liegt Ihr Gehalt darunter?

Steht Ihre berufliche Weiterentwicklung still? Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten darüber, welche Ziele Sie sich in einem bestimmten Zeitraum setzen möchten. Anschließend zeigen Sie ihm Ihre erreichten Ziele auf, rät das Online-Portal Bewerbung.com.

