Wie clevere Chefs versuchen, Sie von der Kündigung abzuhalten

Von: Carina Blumenroth

Sie gehören zu den Leistungsträgern bei Ihrer Arbeitsstelle und bei Ihnen hegt sich der Wunsch, zu kündigen. Wenn Ihr Chef das merkt, kommt ein Bleibegespräch auf Sie zu.

Wenn es im Job nicht mehr passt, orientieren sich einige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer anderweitig um. Eine Studie von der Personalvermittlung Avantgarde Experts aus dem vergangenen Jahr belegt, dass jede/r Fünfte der Befragten den für sich falschen Job ausübt. Der Wunsch nach einer Kündigung ist schnell vorhanden, wenn das Drumherum nicht mehr passt. Wenn Ihr Chef oder Ihre Chefin merkt, dass etwas im Argen liegen könnte, kann ein Bleibegespräch auf Sie als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer zukommen.

Warum gute Arbeitnehmer/innen kündigen: Führungsverhalten (28 Prozent)

Bessere Work-Life-Balance (27 Prozent)

Attraktiveres Arbeitsumfeld (24 Prozent)

Finanzielle Anreize (19 Prozent)

Attraktivere Position (15 Prozent)

Quelle: Kununu, Stand: 24.03.2023

Bleibegespräch: Warum einige Chefs Zeit investieren

Das Bleibegespräch für Ihr Chef mit Ihnen, wenn er glaubt, dass SIe kündigen wollen. © Cavan Images/Imago

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Generation Babyboomer gehen nach und nach in Rente. Es gibt einen Fachkräftemangel, den einige Expertinnen und Experten bereits als allgemeinen Arbeitermangel beschreiben. Auch seien die Arbeitsvorstellungen von jungen Menschen sind anders. Damit stehen Unternehmen, genau wie Führungskräfte, jetzt vor neuen Herausforderungen. Sie müssen sich mit neuen Fragen zu Benefits wie etwa flexiblem Arbeiten, Zuschüssen zu Bus und Bahn oder anderen Vorteilen stellen. Nur wer so etwas anbietet, kann neues Personal gewinnen oder altes halten – das Ziel der meisten Unternehmen. Und genau aus diesem Grund wird Ihr Vorgesetzter handeln, sollte er Kündigungsabsichten bei Ihnen entdecken. Die Vorteile, wenn qualifiziertes Personal im Unternehmen bleibt:

✔️ Leistungsträger/innen bleiben dem Unternehmen erhalten. Damit Wissen und Qualität im Unternehmen bleibt.

✔️ Kosten werden minimal gehalten. Wird eine neue Arbeitskraft eingearbeitet, ist die immer mit Zeit und Geld verbunden.

Bleibegespräch mit dem Chef: Was als Arbeitnehmer auf Sie zukommt

Ihr Verhalten hat sich gegenüber der Arbeit, den Kolleginnen und Kollegen oder den Führungskräften verändert? Unter Umständen fällt das auf und Sie werden darauf angesprochen, was mit Ihnen los ist. Vielleicht haben Sie auch jemanden ins Vertrauen gezogen und da sind kleinere Informationen durchgesickert. Daher sollten Sie sich bewusst machen, wie Sie auf andere wirken und wen Sie vorab über Ihren Plan informieren. Ein Bleibegespräch wird in der Regel unter vier Augen zwischen Ihnen und Ihrer Führungskraft ablaufen. Es findet meist in einem ruhigen Rahmen und in Präsenz statt.

Versuchen Sie herauszufinden, ob es sich bei dem Gespräch tatsächlich um ein Bleibegespräch handelt. Wenn Ihr Chef oder Ihre Chefin nicht von sich aus das Ziel des Gesprächs anspricht, fragen Sie gezielt danach.

Achten Sie auf die Atmosphäre während des Gesprächs: Haben Sie Raum zu reden? Wird Ihnen zugehört oder hören Sie einen Monolog?

Hinterfragen Sie, was Ihnen gesagt wird: Verspricht Ihnen der Chef oder die Chefin im Gespräch auf einmal das Blaue vom Himmel, sollten Sie skeptisch werden. Ebenso sind mündliche Aussagen allein auch nicht immer gut.

Lassen Sie sich Zeit, nach dem Gespräch noch einmal über alles nachzudenken. Reflektieren Sie und wägen Sie Ihre Möglichkeiten ab.