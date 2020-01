Erfolgreiche Menschen benutzen alle die Fünf-Stunden-Regel - Sie können es auch

Elon Musk soll seinem Bruder zufolge früher zwei Bücher an einem Tag verschlungen haben.

Bill Gates, Elon Musk und Mark Zuckerberg haben alle eines gemeinsam: Sie sind reich, mega-erfolgreich gelten als wahre Genies. Doch kaum einer weiß, dass sie sich alle eine Regel von einem der erfolgreichsten Menschen unserer Zeit abgeschaut haben. Und zwar von niemand Geringeres als von einem der berühmtesten amerikanischen Politikern - Benjamin Franklin!

Benjamin Franklin, Bill Gates und Elon Musk: Sie alle befolgen die "Fünf-Stunden-Regel"

Obwohl er nur eine zweijährige Schulausbildung genoss, starb er Jahre später als gefeierter Erfinder, Geschäftsmann und ist als einer der Gründungsväter der Vereinigten Staaten in die Geschichtsbücher eingegangen. Angeblich soll sein Erfolgsgeheimnis die sogenannte "Fünf-Stunden-Regel" gewesen sein, wie das Nachrichtenportal Inc. berichtet. Die sah vor, dass Franklin eine Stunde pro Werktag ganz seiner Weiterbildung widmete. So nahm er sich ganz bewusst insgesamt fünf Stunden wöchentlich Zeit, um zu lernen oder zu üben.

Diese Regel sollen auch die Superreichen dieser Welt beherzigen: So verbringt angeblich Investment-Legende Warren Buffett fünf bis sechs Stunden pro Tag damit, fünf Tageszeitungen und 500 Seiten Geschäftsberichte zu lesen. Microsoft-Gründer Bill Gates dagegen soll 50 Bücher im Jahr lesen, bei Facebook-Chef Mark Zuckerberg ist es ein Buch in zwei Wochen. Elon Musks Bruder berichtet indes, dass der Tesla-Chef früher zwei Bücher pro Tag las. Sie bilde(te)n sich tagtäglich ganz bewusst weiter - trotz der "Angst", dass sie eine Stunde pro Tag verlieren und in der Zeit nichts schaffen könnten.

Weiterbildung macht erfolgreich - wenden auch Sie die "Fünf-Stunden-Regel" an

Doch Gates & Co. wissen, dass auf lange Sicht Weiterbildung das beste Investment in die Zukunft sind. Mit diesen Tipps schaffen auch Sie es, mithilfe der "Fünf-Stunden-Regel" im Alltag produktiver und erfolgreicher zu werden:

1. Planen Sie pro Tag bewusst Freiräume ein - zum Lernen, zum Arbeiten oder für Kreativität. Lesen Sie ein Buch, nehmen Sie an Kursen teil oder malen Sie.

2. Überlegen Sie sich vorher, was Sie (er)lernen wollen. So können Sie sich effektiver weiterbilden und verbessern.

3. Um sich verbessern zu können, sollten Sie bewusst üben und sich stets Feedback einholen.

4. Denken Sie über das Gelernte nach. So verarbeiten Sie es besser und es kommen Ihnen am Ende sogar völlig neue Ideen.

