Sie wollen fünf Tage mehr Urlaub? Mit dieser Maßnahme, die vielen unbekannt ist, bekommen Sie sie

Wussten Sie, dass Sie fünf Urlaubstage pro Jahr zusätzlich zu Ihrem vertraglich geregelten Urlaub bekommen können? Das hängt von verschiedenen Faktoren ab.

Diese Form von Urlaub ist bei vielen in Vergessenheit geraten: Arbeitnehmer haben meist Anspruch auf Bildungsurlaub. Zusätzliche Urlaubstage in Form von Bildungsurlaub bedeuten nicht Erholungsurlaub - es ist daher dabei auch oft die Rede von Bildungsfreistellung oder Bildungszeit.

Dies bedeutet, dass Arbeitnehmer einen Anspruch darauf haben, Urlaub für berufliche oder politische Weiterbildung zu nehmen. Dieser Anspruch ist jedoch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. In 14 von 16 Bundesländern können Arbeitnehmer Bildungsurlaub nehmen.

So viel Anspruch auf Bildungsurlaub haben Arbeitnehmer pro Bundesland

In der Übersicht sehen Sie, wie viele Tage Bildungsurlaub Ihnen in Ihrem Bundesland zustehen. Ein Recht auf Bildunsgurlaub hat im Grunde jeder mit Ausnahme von Arbeitnehmern in Bayern und Sachsen, in diesen Ländern gibt es keinen Anspruch darauf.

Bundesland Anspruch auf Bildungsurlaub Antragstellung Baden-Württemberg 5 Arbeitstage pro Kalenderjahr 6 Wochen vor Antritt des Bildungsurlaubs Bayern Kein gesetzlicher Anspruch - Berlin 10 Arbeitstage pro 2 Kalenderjahre 6 Wochen vor Antritt des Bildungsurlaubs Brandenburg 10 Arbeitstage pro 2 Kalenderjahre 6 Wochen vor Antritt des Bildungsurlaubs Bremen 10 Arbeitstage pro 2 Kalenderjahre 4 Wochen vor Antritt des Bildungsurlaubs Hamburg 10 Arbeitstage pro 2 Kalenderjahre 6 Wochen vor Antritt des Bildungsurlaubs Hessen 10 Arbeitstage pro 2 Kalenderjahre 6 Wochen vor Antritt des Bildungsurlaubs Mecklenburg-Vorpommern 5 Arbeitstage pro Kalenderjahr 6 Wochen vor Antritt des Bildungsurlaubs Niedersachsen 10 Arbeitstage pro 2 Kalenderjahre 4 Wochen vor Antritt des Bildungsurlaubs Nordrhein-Westfalen 10 Arbeitstage pro 2 Kalenderjahre 6 Wochen vor Antritt des Bildungsurlaubs Rheinland-Pfalz 10 Arbeitstage pro 2 Kalenderjahre 6 Wochen vor Antritt des Bildungsurlaubs Saarland 6 Arbeitstage pro Kalenderjahr 6 Wochen vor Antritt des Bildungsurlaubs Sachsen Kein gesetzlicher Anspruch - Sachsen-Anhalt 14 Arbeitstage pro 2 Kalenderjahre 6 Wochen vor Antritt des Bildungsurlaubs Schleswig-Holstein 10 Arbeitstage pro 2 Kalenderjahre 6 Wochen vor Antritt des Bildungsurlaubs Thüringen 5 Arbeitstage pro Kalenderjahr 8 Wochen vor Antritt des Bildungsurlaubs

Wie muss die Weiterbildung während des Bildungsurlaubs aussehen?

Wichtig ist schon mal, dass man Bildungsurlaub nicht nur in dem Bereich nehmen darf, in dem man arbeitet. Es darf also auch Bildungsurlaub genommen werden, der nicht in direktem Zusammenhang mit der ausgeübten beruflichen Tätigkeit steht, wie der Deutsche Gewerkschaftsbund berichtet.

Gehalt während des Bildungsurlaub - wird es fortgezahlt?

Ja. Der Arbeitgeber zahlt während des Bildungsurlaubs Lohn bzw. Gehalt weiter. Kosten für den Bildungsurlaub an sich, also Unterkunft und Weiterbildungsangebote, übernimmt er jedoch nicht.

Wie kann Bildunsurlaub beantragt werden – und muss der Chef ihn genehmigen?

Zu Beginn sollte man wissen, dass man in der Probezeit keinen Anspruch auf Bildungsurlaub hat. Danach ist der Arbeitgeber jedoch verpflichtet, den Bildungsurlaub freizugeben, sofern der Antrag alle Voraussetzungen dafür erfüllt.

Sie arbeiten in einem Bundesland, in dem Bildungsurlaub erlaubt ist, und haben Ihren Anspruch an Tagen noch nicht ausgeschöpft (siehe Tabelle). Ihr Urlaub passt in die Arbeitsplanung (Kapazitäten, Urlaub von Kolleg*innen usw.) und die Abläufe. Es handelt sich bei Ihrem Weiterbildungsangebot um eines, das in Ihrem Bundesland anerkannt ist. Sie haben den Antrag fristgerecht gestellt (siehe Tabelle). Der Arbeitgeber händigt Ihnen die notwendigen Unterlagen aus, die Sie für die Antragsstellung von Bildungsurlaub benötigen.

