Studie: Ein Persönlichkeitsmerkmal ist seit der Pandemie in der Berufswelt sehr gefragt

Von: Stefan Winterbauer

Teilen

Menschen mit hohen Werten im Persönlichkeitsmerkmal Verträglichkeit galten in der Berufswelt bisher als benachteiligt. Seit der Pandemie hat sich das gedreht.

Die University of London hat in der Studie „Kill chaos with kindness: Agreeableness improves team performance under uncertainty“ ermittelt, wie sich die fünf großen Persönlichkeitsmerkmale aus der Psychologie, auch Big Five genannt, auf das Teamwork bei der Arbeit auswirken. Die Big Five sind

Offenheit für neue Erfahrungen,

Gewissenhaftigkeit,

Extraversion,

Verträglichkeit und

Neurotizismus.

Studie: Verträglichkeit ist in der Berufswelt plötzlich sehr gefragt

Verträglich geht‘s halt besser: Egomanen sind in der Businesswelt seit der Pandemie out. Das hat jetzt sogar eine Studie belegt. © Lucky Business/Pond5/Imago

Dabei gab es eine überraschende Erkenntnis: Mitarbeiter, die hohe Werte im Merkmal Verträglichkeit aufweisen, sind seit der Corona-Pandemie deutlich gefragter als vorher. „Die Menschen befürworten Kooperation und Verträglichkeit viel mehr als vor der Pandemie“, sagte Randall Peterson, Mitautor der Studie und Professor für Organisationsverhalten an der London School of Business, gegenüber CNBC.com.

Die Pandemie hat den Menschen wirklich gezeigt, wie wichtig es ist, ein ausgeglichener, kooperativer Typ zu sein und nicht der Star, der sich vor allen anderen in den Vordergrund stellen will.

In bisherigen Untersuchungen wurde Verträglichkeit meistens als irrelevant oder sogar als Ablenkung klassifiziert. Wahrscheinlich war Verträglichkeit aber schon immer nützlich, man habe es nur nicht bemerkt, weil in der Vergangenheit häufig ein starker Schwerpunkt auf individuelle Leistungen und nicht auf den Team-Erfolg gelegt wurde, so Professor Peterson. „Die Grundwahrheit ist, dass bei einer wettbewerbsorientierten und einer kooperativen Person die wettbewerbsorientierte Person immer gewinnen wird“, sagt der Professor. „Zwei kooperative Personen werden jedoch immer besser abschneiden als zwei wettbewerbsorientierte Personen.“

Alles rund ums Thema Karriere finden Sie im Karriere-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Seit Pandemie Teamplayer gefragter als Egomanen

Dass Verträglichkeit gerade nach der Pandemie eine so steile Karriere hinlegt, ist vermutlich kein Zufall. Die Herausforderungen der Arbeitswelt während und nach der Pandemie, wie beispielsweise eine Home-Office-Strategie etablieren oder neue Mitarbeiter finden und halten, hätten meistens keine einzig richtige Herangehensweise, so Peterson. Hier seien empathische Teamplayer eher gefragt als Egomanen, die vermeintlich im Besitz der einzigen Wahrheit sind.

Im Krankheitsfall: Zehn Dinge, die Sie über die Krankschreibung wissen müssen Fotostrecke ansehen

Für die Studie wurden zehn Jahre lang fast 3.700 Personen mit über 5.000 Gruppenaufgaben betraut, die wissenschaftlich ausgewertet wurden. Die Teilnehmer mussten zudem 242 Fragen beantworten, um festzustellen, wie hoch ihre Werte in den fünf Persönlichkeitsmerkmalen sind.