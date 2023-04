Bewerbungen mit ChatGPT schreiben: Worauf man achten sollte

Von: Franziska Schuster

Die Künstliche Intelligenz ChatGPT spart Zeit und Nerven. Auch Bewerbungen lassen sich mit dem Chatbot erstellen. Doch es schleichen sich mitunter Fehler ein. So gelingt das Anschreiben mit dem Bot.

Stuttgart - Der KI-basierte Chatbot ChatGPT ist derzeit in aller Munde. Die einen sind begeistert von seinem Können, anderen jagt die Technik viel mehr Angst ein. So oder so, viele der Vorteile des Chatbots sind nicht abzustreiten. Egal ob Matheaufgaben berechnen, Aufsätze in andere Sprachen übersetzen oder gar ganze Texte schreiben lassen – ChatGPT kann den Arbeitsalltag in vielen Bereichen erleichtern. Auch wer seiner Karriere auf die Sprünge helfen möchte, kann die Künstliche Intelligenz einsetzen. Mithilfe des Chatbots lassen sich ganze Bewerbungen samt Lebenslauf, Anschreiben oder Motivationsschreiben erstellen. Aber ist das wirklich so toll, wie es sich im ersten Moment anhört?

Wem die Ideen für Bewerbungsschreiben ausgehen, kann ChatGPT nutzen. Die KI ist jedoch nicht fehlerlos. © imago images/NOVELLIMAGE

Textbasiertes Dialogsystem: So funktioniert ChatGPT

Wie könnte man ChatGPT am besten erklären? Indem man das Programm selbst fragt, wie es sich beschreiben würde. „Ich bin ChatGPT, ein großer sprachlicher Modelltrainer von OpenAI, der auf der GPT-3.5-Architektur basiert. Ich wurde entwickelt, um menschenähnliche Interaktionen zu ermöglichen und Fragen zu beantworten. Ich verfüge über ein breites Wissen zu vielen Themen und kann sowohl auf wissenschaftliche als auch auf allgemeine Fragen antworten. Ich bin ständig bestrebt, meine Fähigkeiten und mein Wissen zu verbessern, um meinen Nutzern die bestmögliche Erfahrung zu bieten“, spuckt die KI als Antwort aus.

Das Anwendungsfeld des Chatbots ist riesig:

Als Chatbot: Für den Kundensupport und die Buchung von Dienstleistungen.

Für die Content-Generierung: die KI kann in wenigen Sekunden ganze Blog-Beiträge, Social-Media-Texte und Websiteinhalte generieren.

Als virtueller Assistent: die KI beantwortet Fragen und sucht hierfür passende Informationen und Daten aus dem Netz, kann durch Anweisungen bestimmte Texte verfassen usw.

Als Übersetzer: das Programm kann nicht nur einzelne Wörter oder Sätze, sondern auch ganze Textpassagen übersetzen. Native Speaker können den Unterschied zu einer durch Menschen verfassten Übersetzung nicht bemerken.

Anschreiben, Lebenslauf und Co.: Bewerbungen schreiben mit ChatGPT

Diese Fähigkeiten kann man sich auch beim Erstellen von Bewerbungen zunutze machen. Kein Kopfzerbrechen über Formulierungen mehr, keine Schreibfehler oder falsch gesetzte Kommata – ChatGPT übernimmt all das. Das einzige, das die KI dazu braucht, sind Informationen zur Person, wie das Programm selbst schreibt:

Die KI ChatGPT lässt sich auch für das Schreiben von Bewerbungen einsetzen. Dazu muss man das Programm mit Informationen füttern. © Screenshot BW24/ChatGPT

Und genau so kann der Chatbot auch für das Erstellen einer Bewerbung genutzt werden. Je präziser die Fragen oder die Aufgaben an die KI gestellt werden, desto genauer und detaillierter fallen die Antworten beziehungsweise die Ergebnisse aus. So erstellt man mithilfe von ChatGPT ein Anschreiben:

Fordern Sie ChatGPT auf, eine Bewerbung zu verfassen. Fügen Sie dazu die Stellenbeschreibung ein. Zum Beispiel: „Könntest du mir ein Anschreiben für folgende Stelle schreiben? Die Stellenausschreibung lautet wie folgt: „XYZ“.“

Füttern Sie ChatGPT mit persönlichen Angaben zu Werdegang, Ausbildung und so weiter. Fordern Sie den Bot auf, diese Informationen mit in den Bewerbungstext einfließen zu lassen.

Machen Sie Angaben zum bevorzugten Schreibstil, zum Beispiel „kreativ“ oder „formell“.

Aber Achtung: Oftmals fügt der Bot keinen direkten Ansprechpartner in den Text ein, sondern formuliert lediglich eine allgemeine Anrede, wie etwa „Sehr geehrte Damen und Herren“. Hier unbedingt den Ansprechpartner aus der Stellenanzeige einfügen. Nach diesem ersten Schritt ist die Bewerbung zudem noch sehr unpersönlich. Damit der Bot individuelle Informationen des Bewerbers in den Text einfügen kann, muss er diese Informationen natürlich erst bekommen. Eckdaten aus dem Lebenslauf, wie etwa Ausbildung, Berufserfahrung oder Kenntnisse können der KI mitgeteilt werden. Anschließend fordert man den Bot dazu auf, diese Informationen im Anschreiben, dem Lebenslauf oder auch im Motivationsschreiben zu nutzen. Schließlich möchte man dem Personaler im Gedächtnis bleiben. Um bei der Bewerbung eine Runde weiterzukommen, helfen auch diese Tricks.

Am besten gibt man ChatGPT auch Informationen zum Schreibstil, in welchem man die Bewerbung verfasst haben möchte. Zum Beispiel „formuliere das Anschreiben möglichst kreativ“, oder „setze ein formelles Anschreiben auf“. Das lässt den Text weniger steif und mitunter menschlicher wirken. Apropos kreativ: Wer auf der Suche nach einem künstlerischen Job ist, sollte sich diese kreativen und gut bezahlten Berufe genauer ansehen.

Von ChatGPT geschriebene Bewerbungen haben Vor- und Nachteile

Alles in allem kann ChatGPT hilfreich sein, um ein „Grundgerüst“ für eine Bewerbung zu bauen, also als eine Art Vorlage zu dienen. Blind sollte man sich jedoch nicht auf die KI verlassen. Den von ChatGPT generierten Text sollte man hinterher stets gegenprüfen und gegebenenfalls ausbessern und ergänzen. Am besten lässt man eine persönliche Note miteinfließen. Denn auch wenn die Formulierungen von ChatGPT menschlich wirken, sind viele Formulierungen zu formell oder steif. Damit kann man Personaler kaum von sich überzeugen. Mit einigen Tricks wird dann auch das Bewerbungsgespräch zum Erfolg – selbst mit Lücken im Lebenslauf.

Vorteile Nachteile spart Zeit oft standartisierte Texte kann bei Schreibblockade und Ideenlosigkeit auf die Sprünge helfen förmlich und wenig kreativ Rechtschreibfehler gehören der Vergangenheit an menschliche Emotion und persönliche Note fehlt

Alles kann einem die Künstliche Intelligenz nicht abnehmen. Das Vorstellungsgespräch muss jeder Bewerber alleine durchstehen. Mit dem richtigen Bewerbungsoutfit ist man aber immerhin beim ersten Eindruck auf der sicheren Seite.