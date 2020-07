Bewerbung: Verschicken Sie Ihre Unterlagen immer um diese Uhrzeit - Ihre Erfolgschancen steigen

Sie schicken ständig Bewerbungen ab und kriegen keinen Job? Versuchen Sie, Ihre Unterlagen zu folgender Uhrzeit zu versenden - Ihre Chancen sollen steigen.

Viele Menschen kennen es: Sie schicken wieder und wieder Ihre Bewerbungsunterlagen an unzählige Unternehmen, doch einen neuen Job bekommen Sie dennoch nicht. Häufig erhalten Sie von Personalern nicht einmal eine Rückmeldung, dass Ihre Mail eingegangen ist oder dass Sie von vornherein abgelehnt wurden.

Bevor Sie sich die Frage stellen, ob Sie schlichtweg ungeeignet für Ihren Traumjob sind, gibt es eine andere Möglichkeit, um Ihre Chancen auf eine neue Stelle zu erhöhen. Versuchen Sie doch beispielsweise einmal, Ihre Bewerbungen nur noch zu bestimmten Uhrzeiten zu versenden.

Bewerbungen nur in einem bestimmten Zeitraum senden - Darum sollten Sie es ausprobieren

Studien haben bereits herausgefunden, dass Sie eine höhere Chance auf einen Job haben, wenn Sie Ihre Unterlagen an einem bestimmten Tag in der Woche senden*. Das Gleiche soll übrigens auch in Bezug auf die Uhrzeit gelten: Die Karriereplattform Talentworks hat vor mehreren Jahren über 1.600 Bewerbungen geprüft, um festzustellen, welche Job-Suchende den meisten Erfolg haben und in die nächste Bewerbungsrunde kommen. Dabei stellten sie fest, dass die Uhrzeit, zu der Bewerber Ihre Unterlagen verschicken, eine wichtige Rolle zu spielen scheint:

Job-Suchende, die sich im Zeitraum zwischen 6 Uhr und 10 Uhr beworben haben, hatten eine Chance von 13 Prozent, zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden - was den höchsten Wert im Laufe des gesamten Tages darstellt. Nach 10 Uhr sollen Ihre Chancen hingegen alle 30 Minuten um jeweils 10 Prozent sinken. Erst ab 12:30 Uhr klettert Ihr Glück wieder auf 11 Prozent. Anschließend sinkt die Wahrscheinlichkeit allerdings rapide.

Woran genau kann das liegen? Talentworks geht davon aus, dass Personaler und Abteilungsleiter grundsätzlich motivierter sind, Bewerber einzuladen, wenn Sie gerade erst in den Tag starten und morgens, beziehungsweise mittags gemütlich ihren Kaffee trinken. Sobald der stressige Arbeitsalltag vormittags und nachmittags einkehrt, haben sie weniger Skrupel, Bewerber sofort abzulehnen.

Um diese Uhrzeiten sollten Sie Ihre Bewerbung auf keinen Fall senden

Umgekehrt gilt: Zu manchen Uhrzeiten sollten Sie Ihre Bewerbungsunterlagen auf keinen Fall versenden. Die Zeiträume zwischen 10 Uhr und 12:30 Uhr sowie ab circa 13 Uhr sind nicht sehr empfehlenswert. Talentworks rät aber insbesondere davon ab, Ihren Lebenslauf um 19:30 Uhr oder später abzuschicken. Ab dieser Uhrzeit sollen Sie gerade Mal eine Chance von 3 Prozent haben, in die nächste Bewerbungsrunde zu kommen. Das mag vermutlich daran liegen, dass Ihre Mail bis zum nächsten Tag unter unzähligen weiteren Nachrichten begraben liegt und daher leicht übersehen werden kann.

