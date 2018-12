Bewerbung: So viele Kriterien müssen Sie erfüllen, um eingeladen zu werden

"Reicht meine Erfahrung für die Stelle aus?" Um zum Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden, müssen Sie erstaunlich wenige Voraussetzungen mitbringen - zeigt sogar eine Studie.

Wer Stellenanzeigen liest, bekommt oft den Eindruck, dass nur erfahrene Spezialisten an diese Stelle gelangen können: mindestens zehn Jahre Erfahrung, zahlreiche Fachkenntnisse und überdurchschnittliche Soft-Skills stehen da auf der Wunschliste vieler Unternehmen. Doch über die Voraussetzungen einer Stelle müssen sich Bewerber tatsächlich weniger Gedanken machen, als bislang angenommen.

Voraussetzungen in Stellenanzeigen: 50 Prozent reichen aus

Die HR-Berater von Talentworks haben im Rahmen einer Studie herausgefunden, dass bereits 50 Prozent der Voraussetzungen ausreichen, um eine Einladung zum Vorstellungsgespräch zu ergattern. Für die Studie wurden mehr als 6.000 Stellenangebote und dazu passende Bewerbungen aus 118 Unternehmensbereichen und Branchen unter die Lupe genommen.

Das Erstaunliche: Selbst wenn Bewerber 90 Prozent an Übereinstimmungen zwischen Stellenausschreibung und Fähigkeiten aufweisen, brachte dies keine signifikant höhere Einladungsrate. Weniger als 40 Prozent Übereinstimmung sollten es jedoch nicht sein, um eine Chance auf ein Jobinterview zu haben.

Bei Frauen reichen schon 30 Prozent für Vorstellungsgespräch

Besonders Frauen müssen sich keinen Kopf machen, wenn sie nicht alle Kriterien einer Stellenanzeige erfüllen: Bei ihnen reichen sogar lediglich 30 Prozent an Übereinstimmungen aus, um eingeladen zu werden. Ab einem Wert von 40 Prozent steigt die Wahrscheinlichkeit dann nicht weiter an. Es lohnt sich also in jedem Fall eine Bewerbung abzuschicken, auch wenn Sie nicht alle oder nur die meisten Kriterien für die Stelle erfüllen.

