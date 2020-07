Bewerbung: Darum bekommen Sie ständig keinen Job

Sie haben schon gefühlt Hunderte von Bewerbungen geschrieben und bekommen ständig keinen Job? Folgende Gründe könnten dahinterstecken.

Viele Menschen müssen nur wenige Bewerbungen* schicken, bis sie einen Job bekommen.

bekommen. Andere hingegen versenden tagtäglich mehrmals ihre Unterlagen und schaffen es kaum bis zum Bewerbungsgespräch .

. Folgende Punkte könnten die Gründe für erfolglose Bewerbungsversuche sein.

Wer unbedingt seinen alten Job kündigen möchte, hat nicht selten eine schwierige Phase vor sich: Bevor die Kündigung eingereicht wird, muss erst einmal ein neuer Job gefunden werden. Bei der Suche nach einer neuen Stelle wiederum haben viele Menschen wesentlich mehr Glück als andere. Insbesondere in beliebten Branchen braucht es oft mehrere Anläufe, bis endlich eine Zusage kommt.

Doch woran liegt es konkret, dass manche Menschen scheinbar durchwegs abgelehnt werden? Folgende Gründe könnten damit zusammenhängen:

1. Niemals schlecht vorbereitet in ein Vorstellungsgespräch gehen

Hierbei handelt es sich um einen klassischen und altbekannten Fehler, den viele deshalb ohnehin schon vermeiden: Gehen Sie niemals unvorbereitet in ein Bewerbungsgespräch. Konkret bedeutet das, sich vorher ausreichend über das Unternehmen, bei dem Sie sich bewerben, zu erkundigen und am besten auch schon darüber Bescheid zu wissen, was Ihre Aufgaben im jeweiligen Job sein werden. In den meisten Fällen informieren Sie die Personaler im Rahmen des Gesprächs zwar noch einmal ausführlich über die ausgeschriebene Arbeitsstelle. Nichtsdestotrotz wirkt es unprofessionell und desinteressiert, wenn Sie sich anmerken lassen, dass Sie sich nicht ausreichend informiert haben.

Vorbereitung gilt übrigens auch in Bezug auf das Anschreiben: Anhand des Textes können Personaler ebenfalls häufig erkennen, ob Sie sich mit einer offenen Stelle vertraut gemacht haben oder nicht.

2. Zu viele Bewerber wollen den gleichen Job

Manche Stellen sind begehrter als andere. Erkundigen Sie sich also vorher schon, wie beliebt Ihre Wunsch-Branche ist. Sollten Sie sich dann auf Stellen bewerben, auf die Hunderte weitere Arbeitssuchende spekulieren, sind Sie weniger enttäuscht und überrascht, falls es mehrmals nicht klappt. Und meist können Sie auch in Bezug auf eine andere Sache beruhigt sein: Wenn Sie eine beliebte Stelle nicht bekommen, hat es sehr wahrscheinlich nichts mit Ihrem Charakter oder Ihren Qualifikationen zu tun.

Lesen Sie auch: Bewerbung - An diesem Tag sollten Sie Ihren Lebenslauf niemals verschicken.

3. Lästereien und zu private Informationen sind im Bewerbungsgespräch tabu

Es gibt Branchen und Unternehmen, in denen ein lockererer Umgangston an der Tagesordnung steht. Lassen Sie sich aber dennoch nicht dazu hinreißen, beim Bewerbungsgespräch zu viele private und unangebrachte Informationen preiszugeben. Sie sind meist auf der sichereren Seite, wenn Sie zunächst Ihre Professionalität wahren - auch wenn Ihnen ein potentieller Arbeitgeber sofort schon das Du anbietet.

Ein weiteres großes Tabu: Lästern Sie nicht über Ihren ehemaligen Arbeitgeber oder finden Sie einen eleganten Weg, um über Misstände in Ihrem ehemaligen Unternehmen zu sprechen.

Perfekt ausgestattet im Homeoffice und Büro Ruhe im Homeoffice ist Ihnen wichtig? Mit den richtigen Kopfhörern (werblicher Link) können Sie endlich entspannt arbeiten - auch im Büro.

4. Vermeiden Sie Lügen und Übertreibungen im Bewerbungsgespräch

Ja, es gibt manche Fragen in Bewerbungsgesprächen, die man bedenkenlos mit einer Lüge beantworten kann. Trotzdem sollten Sie davon absehen, falls es abzusehen ist, dass ein Personaler Sie auf frischer Tat ertappt.

Übertreibungen in Bezug auf Ihre Fähigkeiten und Qualifikationen sind ebenfalls ein No-Go. Eventuell ergattern Sie dadurch zwar einen Job, doch spätestens in der Probezeit dürfte sich herausstellen, dass Sie etwas geflunkert haben.

Auch interessant: Bewerbung - Mit diesen Fehlern auf dem Deckblatt könnten Sie sich blamieren.

5. Sie sind zu über- oder unterqualifiziert für einen Job

Wie Stern darauf hinweist, werden viele Bewerber auch abgelehnt, falls sie zu über- oder unterqualifiziert sind. Erkundigen Sie sich also vorher genau, ob Ihr Können und Wissen allen Anforderungen entspricht.

Sollten Sie viele Qualifikationen mitbringen, macht es ebenfalls Sinn, sich eine Stellenanzeige genau durchzulesen. Werden beispielsweise Personen mit einem geringeren Schulabschluss gesucht, könnten Personaler diese bevorzugen, da ein Unternehmen dann auch weniger Gehalt zahlen muss.

Video: Bewerbungsgespräch - Mit diesen Tipps kann nichts schief gehen

Dieser Artikel enthält Affiliate-Links.