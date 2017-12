Bewerbung: Könnten Sie die "Zehn-Millionen-Euro-Frage" beantworten?

Fragen im Bewerbungsgespräch können ganz schön fies werden. Bei Hugo Boss wartet eine besonders knifflige Frage, in der Bewerber mit viel Geld jonglieren müssen.

Video: Glomex

Das Modehaus Hugo Boss ist stets auf der Suche nach richtig guten, innovativen Mitarbeitern, die auch einmal um die Ecke denken. Dieser Anspruch alleine ist noch nicht verwunderlich, schließlich will jede Firma die besten Talente für sich gewinnen.

Hugo Boss stellt seinen Bewerbern die "Zehn-Millionen-Euro"-Frage

Hugo-Boss-Chef Mark Langer hat da jedoch eine ganz spezielle Methode, um smarte Mitarbeiter zu finden, die mit ihm den digitalen Wandel des Konzerns vorantreiben. In einem Interview mit der FAZ stellt er seine Lieblingsfrage vor: "Wenn ihr 10 Mil­lio­nen Eu­ro hät­tet: Wo wür­det ihr Boss an­grei­fen?"

Lesen Sie auch: 14 fiese Fragen, die Facebook seinen Bewerbern stellt

Bei dieser Frage ist eine ordentliche Portion Kreativität und unternehmerisches Können gefragt. Das kann Hugo Boss auch gut gebrauchen, schließlich lief es für den Modekonzern in letzter Zeit nicht allzu gut. Klassische Anzüge und Hemden seien momentan eben nicht so gefragt wie Freizeitkleidung, erzählte Lange erst kürzlich der Wirtschaftswoche. 2018 will Hugo Boss dennoch wieder angreifen - und dafür kann er kreative Mitarbeiter auf jeden Fall gebrauchen.

Mehr dazu: Ist das die vielleicht gemeinste Bewerbungsfrage?

Außerdem: Diese zehn Bewerbungsfragen sollen Sie provozieren

Von Andrea Stettner

Zehn Dinge, die Sie im Bewerbungsgespräch sofort disqualifizieren Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © pexels