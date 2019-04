Bewerbung: Das ist der häufigste Grund für eine Absage - laut Studie

Der Frust bei Jobsuchenden ist oft groß, wenn ihre Bewerbung abgelehnt wird. Welche Gründe in den meisten Fällen dahinterstecken, zeigt jetzt eine Studie.

Wer sich auf eine Stelle bewirbt, steckt viel Zeit und Mühe in seine Bewerbungsunterlagen. Schließlich öffnet ein gut formuliertes Anschreiben und ein überzeugender Lebenslauf so manche Tür. Wenn dann nach Wochen die Bewerbungs-Absage ins Haus trudelt, gibt es oft lange Gesichter - erst recht, wenn es sogar zum Vorstellungsgespräch kam. Doch wer die Gründe für eine Ablehnung kennt, kann zumindest darauf reagieren und seine Bewerbung beim nächsten Mal anpassen.

Vor allem mangelnde Eignung und zu hohe Gehaltsvorstellungen führen zu Ablehnung

Welche Gründe in der Regel zu einer Ablehnung der Bewerbung führen, hat nun eine Studie herausgefunden. Im Auftrag des HR-Softwareentwicklers Personio hat Bitkom Research mehr als 300 Personalverantwortliche in Deutschland aus kleinen, mittleren und großen Unternehmen befragt und die meistgenannten Gründe aufgeführt, warum ein Kandidat im Laufe des Bewerbungsprozesses abgelehnt wurde.

In den meisten Fällen scheitern Bewerbungen daran, dass der Kandidat die Kriterien der Stellenanzeige schlicht nicht erfüllt. Auch zu hohe Gehaltsvorstellungen schießen Bewerber schnell ins Aus. Was viele nicht ahnen - auch weniger wichtig erscheinende Faktoren führen oft zum Scheitern, etwa, wenn die Chemie nicht stimmt und es an Sympathie mangelt.

Weitere Ablehnungsgründe sehen Sie hier im Überblick:

Platz Gründe für Ablehnung der Bewerbung* Prozentualer Anteil* 1 Bewerber erfüllt nicht die Kriterien der Stellenanzeige 97 % 2 Kandidat hat zu hohe Gehaltsvorstellungen 97 % 3 Fehlende Sympathie 75 % 4 Soft Skills des Bewerbers reichen nicht aus 70 % 5 Zu wenig Berufserfahrung 69 % 6 Zu schlechte Deutschkenntnisse des Kandidaten 61 % 7 Dem Bewerber fehlt Fachkompetenz (Hard Skills) 59 % 8 Arbeitszeugnisse in der Bewerbung sind unzureichend 52 % 9 Schlechte Testergebnisse im Auswahlverfahren 41 % 10 Fremdsprachenkenntnisse reichen nicht aus 31 % 11 Bewerber hat zu schlechte Abschlussnoten 27 % 12 Fehlende Reisebereitschaft 19 % 13 Starttermin passt nicht 11 % 14 Mangelnde Auslandserfahrung 4 %

Bewerbung: Abschlussnoten und Auslandserfahrung weniger wichtig

Wie die Studie zeigt, spielen Abschlussnoten (27 Prozent) und mangelnde Auslandserfahrung (4 Prozent) seltener zur Ablehnung, als gedacht. Sogar schlechte Fremdsprachenkenntnisse (31 Prozent) müssen kein Ausschlusskriterium sein. Wer dahingehend Bedenken hat, muss sich also bei der Bewerbung keine Sorgen machen.

Ebenfalls schlimm: Individuelle Fehler in der Bewerbung

Auch individuelle Fehler können dazu führen, dass Ihre Bewerbung abgelehnt wird. Welche das sind, erfahren Sie hier. Sie kassieren immer wieder Absagen? Dann könnten diese Gründe dahinterstecken.

