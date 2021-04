Das sind laut Personalern die sieben häufigsten Fehler bei der Bewerbung

Laut einer Umfrage unter Personalern kommen Rechtschreibfehler in Bewerbungen sehr häufig vor.

Bewerbern gehen bei der Jagd nach dem besten Job schon einmal die Pferde durch. Doch bei Personalern kommen Fehler in der Bewerbung richtig schlecht an.

Bei einer Bewerbung* heißt es: Klotzen, was das Zeug hält. Schließlich ist eine Bewerbung auch immer Werbung in eigener Sache. Doch dabei unterlaufen Bewerbern immer wieder Fehler, die unverzeihlich sind - und sie bei Personalern schnell ins Aus schießen.

Umfrage unter 1.100 Personalern zu Bewerbungsfehlern

Welche Fehler bei Personalern den Puls in die Höhe schießen lassen oder zumindest denkbar schlecht ankommen, hat eine Umfrage unter HR-Mitarbeitern in den USA ergeben. Das Marktforschungsunternehmen The Harris Poll hatte im Auftrag der Online-Stellenbörse Careerbuilder etwa 1.100 Personalverantwortliche im Juni und Juli 2018 gefragt, welches die häufigsten Bewerbungsfehler sind, die ihnen bei der Arbeit unterkommen.

Lügen sollten Bewerber unbedingt vermeiden

Das Erschreckende: Rund 75 Prozent der Befragten gaben an, schon einmal offensichtliche Lügen in der Bewerbung aufgedeckt zu haben. Doch diese Lügen können schnell zum Problem werden, denn "die Chance, erwischt zu werden, ist hoch", weiß Michael Erwin, Senior-Karriereberater bei CareerBuilder.

Zwar sei es seiner Meinung nach ganz natürlich, im Lebenslauf ein wenig zu übertreiben und vorzugeben, dass man bessere Fähigkeiten und mehr Erfahrung habe, als es tatsächlich der Fall ist. "Allerdings können die kurzfristigen Vorteile, die man mit der Anstellung durch Täuschung erzielen konnte, langfristige Konsequenzen haben, die einer Karriere ernsthaften schaden können", so Erwin weiter. Lügen sollten Bewerber also unbedingt vermeiden (welche Lügen im Lebenslauf ohnehin schnell auffliegen. lesen Sie hier).

Die sieben häufigsten Fehler in der Bewerbung:

Doch auch andere Fehler treiben Personaler zur Verzweiflung und lassen die Chancen auf ein Vorstellungsgespräch schnell sinken. Welche Fehler Jobsuchende laut der Umfrage am häufigsten in der Bewerbung machen, sehen Sie hier:

Platz Fehler Prozent 1 Rechtschreibfehler und schlechte Grammatik 77 % 2 Unprofessionelle E-Mail-Adresse 35 % 3 Leistungen, die sich nicht nachvollziehen lassen 34 % 4 Zu lange Absätze 25 % 5 Bewerbung, die nicht auf das Unternehmen zugeschnitten ist 18 % 6 Zu lange Bewerbung 17 % 7 Anschreiben fehlt 10 %

Gerade Rechtschreibfehler und eine unprofessionelle E-Mail-Adresse könnten ohne Weiteres vermieden werden. Lassen Sie Ihre Unterlagen etwa von einer zweiten Vertrauensperson Korrekturlesen und schalten Sie Ihr Rechtschreibprogramm ein. Eine E-Mail-Adresse mit dem eigenen Namen hinterlässt einen besseren Eindruck als "schatzi@123.de" - leider vergessen das viele Bewerber.

Das könnte Sie auch interessieren:

Besonders im Lebenslauf passieren Bewerbern immer wieder Missgeschicke, die auf die Bewerbung ein schlechtes Licht werfen. Welche typischen Fehler im Lebenslauf fast jeder einmal macht, erfahren Sie hier.

Außerdem: Viele Bewerber vergessen diese einfache, aber wichtige Angabe im Lebenslauf.

Wollen Sie über aktuelle Karriere-News auf dem Laufenden bleiben? Dann folgen Sie unserer Branchenseite auf dem Karriereportal Xing.

as