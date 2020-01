Sie sind Sternzeichen Wassermann? Beachten Sie drei Tipps, geht Ihre Karriere durch die Decke

Kreativ, unabhängig und spontan: Menschen im Sternzeichen Wassermann sind wahre Durchstarter im Job. Doch eine Eigenart könnte ihnen den Erfolg vermasseln.

Kreativ und chaotisch? So lassen sich häufig Menschen mit dem Tierkreiszeichen Wassermann beschreiben. Zumindest, wenn es nach der klassischen Astrologie geht. Mit ihrer Kreativität und ihrem Esprit sprühen Sie nur so vor Tatendrang und sind bei Chefs und Kollegen gleichermaßen beliebt.

Tierkreiszeichen Wassermann im Job: Nicht immer nur reden - sondern auch in die Tat umsetzen

Menschen im Sternzeichen Wassermann sind allgemein sehr idealistisch veranlagt, streben nach Höherem und sind ihren Prinzipien treu. Das kann allerdings zu Problemen im Arbeitsumfeld bzw. für die Karriere sein - schließlich müssten sie auch mal den Elfenbeinturm verlassen, damit man ihre Talente entdeckt.

Doch wer immer nur schwafelt und in höheren Sphären schwebt, der wird schnell von seinen Vorgesetzten und Kollegen als Schwätzer abgetan. Bereiten sie sich allerdings vor und investieren mehr Zeit in den nächsten Karriereschritt, können Sie auch Personaler von sich überzeugen.

Weitere Eigenschaften, die als typisch für Wassermänner gelten, sind:

Charismatisch

Einfallsreich

Exzentrisch

Reformbestrebt

Visionär

Willensstark

Zukunftsorientiert

Doch eine Schwäche eines im Zeichen Wassermann Geborenen ist, dass er durch seine vielen Ideen auch sehr chaotisch wirkt. Das kommt beim Bewerbungsgespräch nicht gut an. Daher sollten Sie an Dinge wie ordentliche Bewerbungsunterlagen, ein passendes Outfit achten und Pünktlichkeit an den Tag legen.

Wassermänner im Bewerbungsgespräch: Diese drei Tipps sollten Sie beachten

Tipp 1: Sie sind ein Einzelkämpfer, weshalb Sie es in Teams nur schwer aushalten. Daher sollten Sie Ihre Kreativität und Ihren Mut nutzen und sich auf Führungspositionen wie zum Beispiel als Teamleiter bewerben.

Tipp 2: Beim Bewerbungsgespräch sollten Sie trotz Ihrer Ideenfunken thematisch im Rahmen der Ausschreibung und des Unternehmens bleiben. Stellen Sie Ihre privaten Werte zu Umwelt und Politik lieber hinten an.

Tipp 3: "Wenn ich der Chef wäre, dann würde ich es so und so machen …" - auch wenn Sie gerne anführen oder der Vordenker sind, sollten Sie solche Sätze im Bewerbungsgespräch besser nicht fallen lassen. Das lässt Sie beim Gegenüber arrogant und wichtigtuerisch erscheinen, obwohl sie das gar nicht sind.

