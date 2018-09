Bewerbung: Dieser Tipp ist längst überholt - und schießt Sie ins Aus

Bei der Bewerbung können sich Kandidaten noch so viel Mühe geben - wenn der falsche Eindruck entsteht, schießen sich Jobsuchende schnell ins Aus.

Manche Bewerbungstipps sind zwar gut gemeint - aber leider auch nicht mehr ganz zeitgemäß. So wie dieser zum Thema Vorstellungsgespräch, der ordentlich nach hinten losgehen kann.

Bewerbung und Vorstellungsgespräche sind für viele ein Buch mit sieben Siegeln. Gerade zu Beginn der Karriere - oder wenn das erste Pflichtpraktikum auf dem Plan steht - fehlt jungen Arbeitnehmern einfach die Erfahrung, wie man sich in Bewerbungsgesprächen verhält. Da nimmt man doch gerne Tipps von den Eltern, Freunden oder dem Internet an.

Anzug zum Bewerbungsgespräch? Das könnte nach hinten losgehen

Genau das kann aber schnell nach hinten losgehen. "Einer der häufigsten Fehler, die Menschen machen, wenn sie sich für ein Vorstellungsgespräch ankleiden, ist, dass sie alte und überholte Ratschläge befolgen und sich keine Zeit nehmen, sich vorher über die jeweilige Firmenkultur zu informieren", verrät etwa Marc Cenedella, Geschäftsführerder US-Jobbörse Ladders gegenüber dem BusinessInsider.

So wird vielen Bewerbern geraten, auf jeden Fall einen Anzug zum Bewerbungsgespräch zu tragen - wahlweise ein schicker Hosenanzug oder Kostüm bei Frauen. Dies mag zwar etwa im Finanz- oder Versicherungsbereich üblich sein - aber in einem Startup sind Sie damit schlicht overdressed. Noch fataler: Ihr Gesprächspartner könnte durch Ihren Look darauf schließen, dass Sie nicht ins Team bzw. zur Firma passen.

Bewerber sollten recherchieren, welche Kleidung in der Firma üblich ist

Candella rät deshalb allen Bewerbern, sich im Zweifel bei seinem Ansprechpartner nach dem richtigen Dresscode zu erkundigen. Eine andere Möglichkeit: Sehen Sie sich den Internetauftritt und die Social Media-Kanäle des Unternehmens an und finden Sie heraus, was Mitarbeiter in der Regel tragen. Candella ist der Meinung, dass gut zusammengestellte Kleidung heutzutage ausreicht.

Von Andrea Stettner