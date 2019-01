Bewerbung: Daran erkennen Sie schon vorher, ob der Job ein echter Flop ist

Das Bewerbungsgespräch war ein echter Hit, das Unternehmen will Sie unbedingt einstellen. Doch Vorsicht: Selbst der verheißungsvollste Job kann sich schnell als Flop erweisen.

Oft hält ein Job oder der Arbeitgeber leider nicht das, was er im Vorfeld verspricht. Wurden die Aufgaben im Bewerbungsgespräch noch als "super interessant" verkauft, kann der später in der Realität leider in öden Routineaufgaben enden. Oder der "herausfordernde" Job stellt Ihr Privatleben völlig auf den Kopf - weil Sie jede Menge Überstunden schieben müssen.

Bei diesen fünf Anzeichen sollten Sie stutzig werden

Bei welchen Anzeichen Sie stutzig werden sollten, haben zwei Experten dem Karriereportal BusinessInsider verraten haben. Wir haben die wichtigsten für Sie zusammengefasst:

1. Mündliche Versprechen

"Halten Sie sich von Unternehmen fern, die mündliche Versprechungen machen, aber sie nie schriftlich festhalten", rät die New Yorker Karriereexpertin Eileen Sharaga. Denn das bedeute so gut wie immer, dass sie ihre Versprechen nicht einhalten werden. Tatsächlich gab es hier schon so manches böses Erwachen später im Job.

2. Ein zu hohes Gehalt

Die Bezahlung ist zu schön, um wahr zu sein? Dann sollten Sie laut Sharaga besonders gut hinsehen. Ein hohes Gehalt sei ein weit verbreitetes Anzeichen dafür, dass der Job nicht das ist, was er vorgebe. "Das könnte ein Anzeichen dafür sein, dass niemand diesen Job haben will, weil die Arbeitsbedingungen toxisch sind", meint die Expertin. "Vielleicht suchen sie verzweifelt nach jemandem und erwarten, dass Sie sofort ein Problem lösen." Das könnte dann ungemütlich für Sie werden.

Verzweifelte Unternehmen würden Bewerber auch daran erkennen, dass sie Sie unbedingt wollen und sofort eine Zusage erwarten. Seriöse Arbeitgeber sollten Jobsuchenden dagegen genügend Zeit geben, sich zu entscheiden.

3. Sie müssen ständig nachfragen

Wenn Sie nach der Bewerbung ständig anrufen und sich nach dem aktuellsten Stand erkundigen müssen, heißt das laut Karrierecoach Debra Wheatman besser: Finger weg! "Das könnte darauf hindeuten, dass das Unternehmen schlecht organisiert ist und die Mitarbeiter nicht wirklich respektiert werden."

4. Hohe Mitarbeiter-Fluktuation

Unternehmen können aus vielen Gründen eine hohe Mitarbeiter-Fluktuationsrate haben, verrät Shagara, etwa, weil sie viele Einsteiger einstellen, weil sie Mitarbeitern nur den Mindestlohn zahlen oder weil andere Firmen einfach mehr Geld für den gleichen Job zahlen. Doch "wenn ein Unternehmen eine hohe Fluktuationsratehat, weil das Management schlecht ist oder das Arbeitsumfeld toxisch ist, ist das ein guter Grund, sich nach einem anderen Unternehmen umzuschauen", so die Expertin.

5. Ein mieses Bauchgefühl

Ihr Bauchgefühl verheißt nichts Gutes - sei es beim potentiellen Chef, bei der Stelle oder gar dem ganzen Unternehmen? Dann sollten Sie laut Wheatman auch unbedingt darauf hören. "Wenn Sie im Bewerbungsprozess dieses Gefühl haben, haben Sie in neun von zehn Fällen Recht und Sie sollten sich woanders nach einem Job umschauen", rät die Expertin abschließend.

