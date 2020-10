Personal-Chefin verrät: Dieser Anhang der Bewerbung wird meistens ignoriert

Ins Bewerbungsschreiben gehören Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse - so lernt es jeder Bewerber. Doch ein Dokument im Anhang findet bei Personalern kaum Beachtung.

Das Anschreiben in der Bewerbung* scheint nun auch in Deutschland endgültig auf dem absteigenden Ast zu sein. Obwohl es hierzulande meist noch zum gängigen Bewerbungsritus gehört, scheinen Expertenmeinungen zufolge immer mehr Personalverantwortliche das Bewerbungsanschreiben schlicht zu ignorieren und gar nicht erst zu lesen.

Anschreiben fällt bei Personalern durch - das ist der Grund

Der Grund klingt plausibel: „Kaum ein Personaler hat Zeit, ein bis zwei Seiten an Text zu lesen“, verrät Martina Ruiss, Personalschefin beim Softwareentwickler Personio. Zumal Bewerber im Anschreiben meist nur ihren Lebenslauf wiederholen würden, gespickt mit leeren Phrasen, berichtet sie im Interview mit dem Magazin t3n. Meist seien Bewerbungsanschreiben lediglich Copy-Paste-Schreiben, bei denen lediglich ein paar Sätze angepasst seien. Manche würden sogar vergessen, den Adressat anzupassen.

Bewerber sollen sich auf Lebenslauf konzentrieren

Dieses Vorgehen stößt bei Personalern sicher nicht auf Begeisterung. „Es ist verständlich, dass Bewerbende kaum die Zeit haben, ein Anschreiben passgenau auf jedes Unternehmen zu münzen, sondern irgendwann das gleiche Schreiben nochmal verwenden“, meint die Expertin. Doch statt lieblose Anschreiben aufzusetzen, rät Ruiss, seine volle Energie in den Curriculum Vitae (CV) zu stecken: „Der Lebenslauf wird in jedem Fall gelesen.“ Gerade in großen und schnellwachsenden Unternehmen spiele der CV eine wesentlich größere Rolle als das Anschreiben.

In diesen Unternehmen können Bewerber immer noch mit einem Anschreiben punkten

Eine Ausnahme gebe es laut der HR-Expertin jedoch, bei der Bewerber noch mit einem Anschreiben punkten können: „In Unternehmen, die nur wenige Personen einstellen, die allgemein weniger Bewerbungen erhalten, oder beim Recruiting von Azubis, bei denen es ja um die Wahl des Berufs geht und noch wenig im CV steht, spielt das Anschreiben noch eine Rolle“, so Martina Ruiss.

