Bewerbung bei Apple: Bis zu 100.000 Euro Gehalt – Ex-Manager verrät, wie Sie den Job bekommen

Wer sich auf einen Top-Job bei Apple bewirbt, auf den wartet ein hartes Bewerbungsverfahren. Ein Insider verrät, wie Sie die Stelle bekommen.

Ken Kocienda weiß, wie bei Apple* die Uhren laufen. Der ehemalige Top-Manager hat 15 Jahre für den Technologie-Konzern gearbeitet. Und das ziemlich erfolgreich: Er war einer der Hauptverantwortlichen bei der Entwicklung der heute verwendeten iPhone-Software. Auch die iOS-Autokorrekturfunktion hatte er entworfen, sowie am Safari-Browser und der Apple Watch mitgearbeitet. Nun verrät er, wie Bewerber an einen der heiß begehrten Top-Jobs bei Apple gelangen – und so bis zu 100.000 Euro im Jahr verdienen.

Bewerbung bei Apple: Personalverantwortliche achten auf zwei wichtige Eigenschaften

Seiner Erfahrung nach suchen die Personalverantwortlichen bei Apple vor allem Bewerber, die zwei wichtige Eigenschaften mitbringen: „Diese Leute müssen sowohl über technische Fähigkeiten als auch über eine ästhetische Sichtweise verfügen, eine kreative Sichtweise, die die technologische Seite ihres Gehirns mit der kreativen, auf den Menschen ausgerichteten Seite ihres Gehirns in Einklang bringt“, verrät Kocienda im Interview mit dem Karriereportal BusinessInsider.

„Weil Apple großartige Produkte schaffen will, die für Menschen auf der ganzen Welt Sinn machen, wollen wir keine Techies“, erzählt er weiter. Mit „Techies“ meint der Top-Manager Mitarbeiter, die nur darauf fixiert sind, möglichst viele technische Spielereien mit in ein Gerät zu packen, statt sich auf das Benutzererlebnis zu konzentrieren. Denn Letzteres trägt für Kocienda wesentlich zum Erfolg von Apple bei.

Lesen Sie auch: Bei Apple bewerben oder nicht? Das sagen die Mitarbeiter zum Job im Apple Store.

Bewerber sollten Interesse an Design zeigen

Bewerber bei Apple punkten auf jeden Fall, wenn sie ihr Interesse für Design und ihre Erfahrungen damit unter Beweis stellen, unabhängig vom Fachgebiet. „Selbst wenn Sie Bilder malen, lassen Sie es uns wissen“, fügt Kocienda hinzu.

Auch interessant: Bewerbung: Das sind die zehn größten Irrtümer bei der Jobsuche.

Perfekt ausgestattet im Home-Office Wer im Home-Office an Videocalls teilnimmt, ist mit einem hochwertigem Headset (werblicher Link) bestens ausgerüstet. Dieser Kopfhörer mit Noise-Cancelling-Mikrofon sorgt für klare, unterbrechungsfreie Kommunikation.

Apple: Diesen Fehler sollten Bewerber tunlichst vermeiden

Zum Schluss verrät der Top-Manager noch, wie sich Bewerber bei Vorstellungsgesprächen schnell ins Aus schießen: In dem die Kandidaten vorgeben, alles zu wissen: „Geben Sie sich nicht als jemand aus, der alle Antworten kennt. Einige der besten Ingenieure und Produktleute sind immer aufgeschlossen und neugierig und lernen immer neue Dinge. Man muss offen sein für neue Ideen und Erfahrungen und neue Denkweisen, wie man Probleme lösen kann, die wir heute haben.“(as) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Zentral-Redaktionsnetzwerks.

Lesen Sie auch: Tesla: Jobs in der neuen Gigafactory in Grünheide – für diese Stellen werden jetzt Mitarbeiter gesucht.

Zehn Dinge, die Sie im Bewerbungsgespräch sofort disqualifizieren Zehn Dinge, die Sie im Bewerbungsgespräch sofort disqualifizieren

Dieser Artikel enthält Affiliate-Links.